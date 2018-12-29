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"Динамо-Минск": игрокам будет предложено перезаключить соглашения на значительно более скромных условиях
В начале января в минском "Динамо" состоится собрание футболистов, у которых на руках действующие соглашения на 2019 год.
На собрании игрокам будет предложено перезаключить соглашения на значительно более скромных условиях.
Тем же, кто не согласится, позволят уйти без выплаты компенсации, отмечает
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"Динамо-Минск": игрокам будет предложено перезаключить соглашения на значительно более скромных условиях
В начале января в минском "Динамо" состоится собрание футболистов, у которых на руках действующие соглашения на 2019 год.
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