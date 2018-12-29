Фотофакт. Такого Лукашенко вы еще не видели









- У президента есть три кота – они живут у него дома. Один из них – публичный кот, мы не раз его снимали в наших репортажах. Когда президент приглашает к себе домой своих коллег, с которыми особенно теплые отношения, например председатель Китайской народной республики, там всегда есть колоритный рыжий кот – его зовут Немо. Два остальных прячутся, а этот прямо лезет в кадр. Он очень фактурный и любит сниматься. Еще у президента есть несколько собак – он их очень любит. В принципе – президент – фанат природы, – рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.





В эфире показали кадр, на котором Александр Лукашенко гладит собаку.





- В этом кадре весь глава государства, - пояснила Эйсмонт. - Он правда любит все живое, любит природу. Этот кадр сделан в Александрии. Это естественный и непостановочный кадр. Какая-то собака – это не президентская собака – подбежала и подтянулась к президенту. Не надо рассказывать. Что не очень одобряет такие вещи наши ребята из службы безопасности. Но этот кадр говорит сам за себя.





Зрителей, однако, больше заинтересовала шапка Лукашенко. Некоторые даже предположили, что под ней он носит маску для роста волос.





Шапка-колпак, действительно, необычная. Но ее тайну давно разгадала белорусская журналистка Ольга Улевич, которая давно живет в Испании.

















"Совершенно случайно я знаю тайну этого головного убора... Ничего странного в нем нет. В Каталонии все крестьяне его носят еще с тех времен, как пиренейский полуостров был завоеван греками... Оттуда пошло. Называется эта шапка барретина.





Сегодня ее тоже носят. Продавцы на ярмарках... И очень старые люди надевают иногда не как часть маскарадного костюма, а как привычный с молодости головной убор...





Сальвадор Дали носил для эпатажа и для того, чтобы подчеркнуть, что он каталонец.





Шапка может быть разных цветов. Но чаще всего красная", - сообщила журналистка.





Впрочем… Все версии имеют место быть. Так как очевидно, что на этот раз у белорусского президента на голове точно не совсем барретина. Да и что каталонской шапке в белорусских болотах делать?!