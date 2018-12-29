Лукашенко подарил лидерам СНГ елочные игрушки, а Путину еще картошку и сало

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил лидерам стран СНГ к Новому году эксклюзивные елочные шары ручной работы, сообщает БЕЛТА .

Об этом пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт рассказала на телеканале «Беларусь 1». По ее словам, в администрации президента долго думали над различными вариантами подарков для лидеров государств и в итоге остановились на уникальных елочных шарах ручной работы.

«Это абсолютнейший эксклюзив», – подчеркнула она.

Президент Беларуси выбирал дизайн игрушек лично. Первый предложенный вариант показался ему тяжеловатым, и Лукашенко попросил сделать их более легкими и праздничными.

Неформальная встреча лидеров Содружества состоялась 6 декабря в Санкт-Петербурге, на ней президентам и вручили подарки из Беларуси. Помимо этого, Александр Лукашенко угостил лидеров СНГ эксклюзивными сладостями, сделанными по спецзаказу, и продуктами со своего подворья.

Например, президенту России Владимиру Путину глава белорусского государства презентовал сало и четыре мешка с элитными сортами картофеля со своего огорода – каждый из которых предназначен для готовки конкретных блюд : один – для драников, другой – для пюре, третий – для запекания и т.д.