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Лукашенко подарил лидерам СНГ елочные игрушки, а Путину еще картошку и сало
30.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил лидерам стран СНГ к Новому году эксклюзивные елочные шары ручной работы, сообщает
Об этом пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт рассказала на телеканале «Беларусь 1». По ее словам, в администрации президента долго думали над различными вариантами подарков для лидеров государств и в итоге остановились на уникальных елочных шарах ручной работы.
«Это абсолютнейший эксклюзив», – подчеркнула она.
Президент Беларуси выбирал дизайн игрушек лично. Первый предложенный вариант показался ему тяжеловатым, и Лукашенко попросил сделать их более легкими и праздничными.
Неформальная встреча лидеров Содружества состоялась 6 декабря в Санкт-Петербурге, на ней президентам и вручили подарки из Беларуси. Помимо этого, Александр Лукашенко угостил лидеров СНГ эксклюзивными сладостями, сделанными по спецзаказу, и продуктами со своего подворья.
Например, президенту России Владимиру Путину глава белорусского государства презентовал сало и четыре мешка с элитными сортами картофеля со своего огорода – каждый из которых предназначен для готовки конкретных
Наталья Эйсмонт пояснила, что российский лидер сам попросил об этих подарках, отвечая на вопрос белорусского президента, что ему подарить к Новому году. Пресс-секретарь добавила, что Александр Лукашенко любит дарить подарки, в преддверии
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Александр Лукашенко подарил лидерам стран СНГ эксклюзивные елочные шары ручной работы. Дизайн игрушек президент выбирал лично.
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