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Лукашенко подарил лидерам СНГ елочные игрушки, а Путину еще картошку и сало

30.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил лидерам стран СНГ к Новому году эксклюзивные елочные шары ручной работы, сообщает БЕЛТА

Об этом пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт рассказала на телеканале «Беларусь 1». По ее словам, в администрации президента долго думали над различными вариантами подарков для лидеров государств и в итоге остановились на уникальных елочных шарах ручной работы.

«Это абсолютнейший эксклюзив», – подчеркнула она.

Президент Беларуси выбирал дизайн игрушек лично. Первый предложенный вариант показался ему тяжеловатым, и Лукашенко попросил сделать их более легкими и праздничными.

Неформальная встреча лидеров Содружества состоялась 6 декабря в Санкт-Петербурге, на ней президентам и вручили подарки из Беларуси. Помимо этого, Александр Лукашенко угостил лидеров СНГ эксклюзивными сладостями, сделанными по спецзаказу, и продуктами со своего подворья.

Например, президенту России Владимиру Путину глава белорусского государства презентовал сало и четыре мешка с элитными сортами картофеля со своего огорода – каждый из которых предназначен для готовки конкретных блюд: один – для драников, другой – для пюре, третий – для запекания и т.д.

Наталья Эйсмонт пояснила, что российский лидер сам попросил об этих подарках, отвечая на вопрос белорусского президента, что ему подарить к Новому году. Пресс-секретарь добавила, что Александр Лукашенко любит дарить подарки, в преддверии праздника никто не остается без внимания, даже журналисты президентского пула – для них приготовили специальные корзинки с угощениями.



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Александр Лукашенко подарил лидерам стран СНГ эксклюзивные елочные шары ручной работы. Дизайн игрушек президент выбирал лично.
 
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