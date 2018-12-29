Новогоднее чудо: «Белнефтехим» намекает на снижение цен на топливо





«Белнефтехим» внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке Беларуси. Правда, при наличии определенных условий.

Об этом заявил сегодня председатель концерна Андрей Рыбаков в ходе посещения ОАО "Нафтан", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Марина Костюченко.

"Если фактическая стоимость барреля нефти в январе 2019 года будет сохраняться в диапазоне 52-55, рассматривается снижение цены на одну копейку для дизельного топлива и на две копейки для бензина. Также предусматривается праздничная скидочная кампания", - отметил Андрей Рыбаков.

