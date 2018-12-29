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Новогоднее чудо: «Белнефтехим» намекает на снижение цен на топливо
30.12.2018 16:17 — Разное | Ежедневник
«Белнефтехим» внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке Беларуси. Правда, при наличии определенных условий.
Об этом заявил сегодня председатель концерна Андрей Рыбаков в ходе посещения ОАО "Нафтан", сообщила
"Если фактическая стоимость барреля нефти в январе 2019 года будет сохраняться в диапазоне 52-55, рассматривается снижение цены на одну копейку для дизельного топлива и на две копейки для бензина. Также предусматривается праздничная скидочная кампания", - отметил Андрей Рыбаков.
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«Белнефтехим» внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке Беларуси. Правда, при наличии определенных условий.
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