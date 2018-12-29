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Лукашенко в поздравлении Путина с Новым годом выразил уверенность, что союз народов Беларуси и России состоялся

30.12.2018 15:37 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым, сообщили в пресс-службе белорусского лидера в воскресенье.

"В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату - двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Республика Беларусь и Российская Федерация прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся", - отметил А.Лукашенко в поздравительном послании.

Глава государства выразил убеждение, что дальнейшая кропотливая работа по соблюдению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений.

"Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории", - подчеркнул А.Лукашенко.

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, В.Путин также поздравил президента Беларуси с наступающим Новым годом и Рождеством. "Глава Российского государства отметил, что опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях, продолжается работа по укреплению Союзного государства, тесная координация усилий в рамках ЕврАзЭС, СНГ и ОДКБ", - проинформировали в пресс-службе Кремля.

В.Путин также выразил убежденность в том, что "дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства между Россией и Беларусью в полной мере отвечает интересам братских народов двух стран", сообщили там.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым, сообщили в пресс-службе белорусского...
 
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