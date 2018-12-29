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Лавров обещает ответные меры РФ в случае размещения в Европе американских ракет, запрещенных Договором о РСМД

30.12.2018 15:25 — Разное | Интерфакс  
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Москва сожалеет об отказе европейских стран поддержать сохранение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и примет ответные меры в связи с угрозой размещения в Европе американских ракет, запрещенных договором, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, наши европейские коллеги, самостоятельность которых мы бы хотели видеть в их практических действиях, пока не очень к ней готовы и следуют за США даже в тех случаях, когда это явно противоречит их интересам", - сказал он в эфире программы "Москва. Путин. Кремль" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

"Приведу пример: голосование по российской резолюции в поддержку сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Больше всего волнений по поводу решения США выйти в одностороннем порядке из этого Договора мы слышали в Европе. Но весь Европейский Союз проголосовал против нашего предложения, то есть, по сути дела, за то, чтобы ДРСМД перестал существовать и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных в соответствии с этим договором", - отметил министр.

"Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации", - подчеркнул С.Лавров.

При этом российский министр отметил, что "это не наш выбор, но не понимать угроз для безопасности самих европейцев в столицах ЕС, наверное, не могут".

"Поэтому невозможно объяснить их голосование против нашего предложения ничем, кроме как ложно понятой солидарностью", - отметил министр.

Как сообщалось, Генассамблея ООН 21 декабря не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия ДРСМД. "За" проголосовали 43 страны, "против" - 46, воздержалась 78 членов ООН.

 
 
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Москва сожалеет об отказе европейских стран поддержать сохранение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и примет ответные меры в связи с угрозой...
 
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