"Северный поток-2" заработает с 1 января 2020 года, полагает Миллер

Глава "Газпрома" Алексей Миллер убежден в том, что поставки газа по "Северному потоку-2" начнутся по плану - с 1 января 2020 года.

"Мы работаем по планам, которые с самого начала были утверждены. План начала поставок газа - 1 января 2020 года", - сказал А.Миллер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос, что будет с проектом "Северный поток-2" с учетом давления на участников проекта со стороны США.

Со своей стороны глава Роснефти Игорь Сечин также заявил, что готов к работе при любом сценарии (развития отношений с США). "Мы в этих условиях работаем постоянно. Управление рисками - наша работа", - сказал И.Сечин.