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Борисовчанин продавал на Новый Год «паленку» под видом элитного алкоголя

30.12.2018 16:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Борисовчанин продавал на Новый Год «паленку» под видом элитного алкоголя
УВД Минского облисполкома

Как стало известно, инцидент произошел 27 декабря. Правоохранители установили личность жителя Борисова, который под видом элитного алкоголя продавал «паленку».

Борисовчанин продавал на Новый Год «паленку» под видом элитного алкоголя Как регулируется в Беларуси продажа контрафактных товаров?

В частности, как рассказала официальный представитель Борисовского РУВД Яна КОРЖАВИНА, 36-летний мужчина продавал коньяк «Hennessy VSOP», «Hennessy Black», Courvoisier VSPO», «REMMY MARTIN», водку «REMMY MARTIN», «Гжелъка», «Родник Сибири», «ABSOLUT». Всего оперативниками были изъяты почти 2 тыс. литров алкоголя.

По информации специалиста, алкогольная продукция привезена из России, где была изготовлена «кустарным» способом путем смешивания этилового спирта, воды и красителя, и разлит в тару, маркированную известными алкогольными брендами. Спиртное мужчина планировал реализовать на территории Борисовского района.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства инцидента. Представители УВД Миноблисполкома предостерегают граждан от покупки алкоголя, не маркированного в установленном порядке акцизными марками. Кроме того, не следует приобретать спиртное с рук, а также в местах несанкционированной торговли.

 
 
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Правоохранители изъяли у жителя Борисова почти 2 тыс. литров контрафактного алкоголя.
 
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