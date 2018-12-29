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В Браславском районе легковушка насмерть сбила женщину без фликера

30.12.2018 17:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В Браславском районе легковушка насмерть сбила женщину без фликера
ГАИ Витебск / vk.com

Как стало известно, 63-летний водитель управлял легковым автомобилем «Volkswagen Passat». Двигаясь по улице Ленина городского поселка Видзы, мужчина не заметил идущую прямо по проезжей части дороги 50-летнюю женщину.

В Браславском районе легковушка насмерть сбила женщину без фликера В Пинском районе легковушка сбила пешехода, шедшего посреди проезжей части

В результате водитель совершил наезд на пешехода. Женщина с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Спустя несколько часов после аварии она скончалась.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Представители ГАИ Витебска и Витебской области призывают пешеходов обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток.

 
Теги: Витебск
 
 
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Трагедия произошла вечером 29 декабря в городском поселке Видзы.
 
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