В Браславском районе легковушка насмерть сбила женщину без фликера

Как стало известно, 63-летний водитель управлял легковым автомобилем «Volkswagen Passat». Двигаясь по улице Ленина городского поселка Видзы, мужчина не заметил идущую прямо по проезжей части дороги 50-летнюю женщину.

В результате водитель совершил наезд на пешехода. Женщина с травмами различной степени тяжести была доставлена в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Спустя несколько часов после аварии она скончалась.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Представители ГАИ Витебска и Витебской области призывают пешеходов обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток.