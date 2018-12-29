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Минское «Динамо» играет в гостях против «Локомотива». Онлайн матча
В последнем матче 2018 года минское «Динамо» играет в Ярославле против местного «Локомотива».
После двух поражений подряд с минимальным счетом у минского «Динамо» практически не осталось шансов на выход в плей-офф, но «зубры» заявили, что намерены цепляться за любую возможность.
«Локомотив, наоборот, давно обеспечил себе место в Кубке Гагарина. Правда, к этой встрече ярославцы подходят без двух ключевых игроков линии атаки — Петри Контиолы и Андрея Локтионова.
«Локомотив»: Коновалов (Салак); Рафиков — Накладал, Кудрявцев — Алексеев — Козун; Елесин — Кронвалл, Аверин — Коротков — Санников; Осипов — Черепанов, Юртайкин — Ильенко — Коршков; Апальков — Иванов — Фатеев; Кутузов, Червоненко.
«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, Буйницкий — Терещенко — А. Костицын; Блум (А) — Готовец, Бут — Хауден — Пулккинен; Осипов — Евенко, Павлович (К) — С. Костицын — Когалев; Китаров (А) — Литвинов — Гаврус; Знахаренко.
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В последнем матче 2018 года минское «Динамо» играет в Ярославле против местного «Локомотива».
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