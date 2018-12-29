Комитет «Минскгоримущество» назвал пятерку самых значимых объектов, проданных на аукционах в 2018-м

— В 2018 году мы организовали более 60 аукционов, и самым успешным оказался один из первых, проведенный еще в январе. Тогда за 727 тыс. рублей было продано имущество детского оздоровительного лагеря «Зеленое», расположенное на территории Ждановичского сельского совета. На базе лагеря планируется создать объект физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения либо оздоровительного и (или) рекреационного назначения, — отметила заместитель начальника отдела по распоряжению государственным имуществом комитета «Минскгоримущество» Жанна Стальмашенко.





На втором месте, как сообщила Ж. Стальмашенко, — здание бывшей столовой на ул. Петруся Бровки, 32. На июньском аукционе оно ушло с молотка за 641,78 тыс. рублей. Согласно условиям продажи, новый собственник сможет использовать приобретенное имущество для размещения и организации объекта общественного питания и (или) торгово-бытового объекта, учреждения культуры и искусства и (или) административно-делового учреждения. Здесь также можно оборудовать физкультурно-спортивный, коммунально-обслуживающий объекты и (или) высокотехнологичное промышленное предприятие 5-6-го технологического уклада.









Третье место — у здания бывшего детского сада на ул. Леси Украинки, 12/4, цена продажи которого на декабрьских торгах составила 500,58 тыс. рублей. Здесь можно создать специализированное учреждение для образования и воспитания.





Четвертое место занял лагерь труда и отдыха «Свитанок» (Новодворский сельский совет, около д. Ельница), проданный с аукциона в апреле за 140,79 тыс. рублей. На земельном участке площадью более 3,8 га с комплексом зданий и многолетними насаждениями новый собственник может разместить объекты физкультурно-оздоровительного, спортивного или рекреационного назначения.





На пятом месте - изолированные помещения, самое дорогое из которых было по ул.Воронянского.



