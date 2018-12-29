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Берег острова Итуруп накануне Нового года завалило селедкой

30.12.2018 16:57 — Разное | Партизан  
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Тысячи селедок выбросило на берег острова Итуруп (Курильские острова). Местные жители мешками увозят рыбу домой, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на sakhalin.info.



Причиной выброса рыбы стал сильнейший шторм. По словам очевидцев, в районе термального источника «Ванночки» селедку выбрасывало на берег с каждой волной. Местные жители вспоминают, что в последний раз в этих местах видели что-то подобное лишь в 80-е годы прошлого столетия.

— Людей очень много. Приезжают, собирают большие мешки, уезжают и снова приезжают, — рассказывает курильчанин. — Потом будут коптить, мариновать, солить — кто во что горазд.

Сельдь выбросило не только на «Ванночках», но и в порту в Китовом и на камнях на протяжении от Курильска до Китового. Частично её собрали, частично — сгребли грейдером в море.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
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Тысячи селедок выбросило на берег острова Итуруп (Курильские острова). Местные жители мешками увозят рыбу домой, сообщает корреспондент...
 
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