Берег острова Итуруп накануне Нового года завалило селедкой









Причиной выброса рыбы стал сильнейший шторм. По словам очевидцев, в районе термального источника «Ванночки» селедку выбрасывало на берег с каждой волной. Местные жители вспоминают, что в последний раз в этих местах видели что-то подобное лишь в 80-е годы прошлого столетия.





— Людей очень много. Приезжают, собирают большие мешки, уезжают и снова приезжают, — рассказывает курильчанин. — Потом будут коптить, мариновать, солить — кто во что горазд.





Сельдь выбросило не только на «Ванночках», но и в порту в Китовом и на камнях на протяжении от Курильска до Китового. Частично её собрали, частично — сгребли грейдером в море.