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Берег острова Итуруп накануне Нового года завалило селедкой
Тысячи селедок выбросило на берег острова Итуруп (Курильские острова). Местные жители мешками увозят рыбу домой, сообщает корреспондент агентства
Причиной выброса рыбы стал сильнейший шторм. По словам очевидцев, в районе термального источника «Ванночки» селедку выбрасывало на берег с каждой волной. Местные жители вспоминают, что в последний раз в этих местах видели что-то подобное лишь в 80-е годы прошлого столетия.
— Людей очень много. Приезжают, собирают большие мешки, уезжают и снова приезжают, — рассказывает курильчанин. — Потом будут коптить, мариновать, солить — кто во что горазд.
Сельдь выбросило не только на «Ванночках», но и в порту в Китовом и на камнях на протяжении от Курильска до Китового. Частично её собрали, частично — сгребли грейдером в море.
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Тысячи селедок выбросило на берег острова Итуруп (Курильские острова). Местные жители мешками увозят рыбу домой, сообщает корреспондент...
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