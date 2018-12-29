"Белнефтехим" не исключает снижение цен на моторное топливо

Рыбаков отметил, что если в январе 2019 года фактический стоимость барреля нефти будет сохраняться в диапазоне 52-55 долларов, то можно снизить цену на дизтопливо на 1 копейку и на бензин на 2 копейки. Также предусматривается праздничнае и скидочные кампании.





В течение 2018 года в Беларуси 27 раз повышали цены на моторное топливо. В последний раз это произошло 15 декабря.





"Белнефтехим" объяснял это необходимостью компенсации затрат отечественных НПЗ, для которых сырая нефть дорожала слишком быстро, а цены на бензин на внутреннем рынке за ней не успевали.



