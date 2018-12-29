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"Белнефтехим" не исключает снижение цен на моторное топливо
Концерн "Белнефтехим" предлагает снизить цены на моторное топливо на внутреннем рынке. Об этом заявил председатель правления концерна Андрей Рыбаков во время посещения ОАО "Нафтан", сообщает
Рыбаков отметил, что если в январе 2019 года фактический стоимость барреля нефти будет сохраняться в диапазоне 52-55 долларов, то можно снизить цену на дизтопливо на 1 копейку и на бензин на 2 копейки. Также предусматривается праздничнае и скидочные кампании.
В течение 2018 года в Беларуси 27 раз повышали цены на моторное топливо. В последний раз это произошло 15 декабря.
"Белнефтехим" объяснял это необходимостью компенсации затрат отечественных НПЗ, для которых сырая нефть дорожала слишком быстро, а цены на бензин на внутреннем рынке за ней не успевали.
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Концерн "Белнефтехим" предлагает снизить цены на моторное топливо на внутреннем рынке. Об этом заявил председатель правления концерна Андрей Рыбаков во время...
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