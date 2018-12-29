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"Белнефтехим" не исключает снижение цен на моторное топливо

30.12.2018 16:44 — Разное | Партизан  
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Концерн "Белнефтехим" предлагает снизить цены на моторное топливо на внутреннем рынке. Об этом заявил председатель правления концерна Андрей Рыбаков во время посещения ОАО "Нафтан", сообщает БЕЛТА.

Рыбаков отметил, что если в январе 2019 года фактический стоимость барреля нефти будет сохраняться в диапазоне 52-55 долларов, то можно снизить цену на дизтопливо на 1 копейку и на бензин на 2 копейки. Также предусматривается праздничнае и скидочные кампании.

В течение 2018 года в Беларуси 27 раз повышали цены на моторное топливо. В последний раз это произошло 15 декабря.

"Белнефтехим" объяснял это необходимостью компенсации затрат отечественных НПЗ, для которых сырая нефть дорожала слишком быстро, а цены на бензин на внутреннем рынке за ней не успевали.

 
 
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Концерн "Белнефтехим" предлагает снизить цены на моторное топливо на внутреннем рынке. Об этом заявил председатель правления концерна Андрей Рыбаков во время...
 
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