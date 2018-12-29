Apple поглощает Tesla, МВФ и ВБ перестанут подсчитывать ВВП. Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2019 год

Apple выходит на автомобильный рынок и поглощает Tesla





Банк в предсказании сообщает о возможном поглощении компании Tesla решившим выйти на автомобильный рынок ИТ-гигантом Apple. Согласно прогнозу Saxo Bank, Apple обеспечит финансирование сделки по приобретению Tesla на 40% выше номинала — по $520 за акцию. Это на $100 выше, чем ранее предлагал основатель компании Илон Маск. У Apple достаточно финансовых возможностей, чтобы претворить в жизнь все дорогостоящие идеи основателя Tesla, и это приведет к тому, что объединенная компания обеспечит себе доминирование в автомобильной индустрии на многие годы. После сделки с Tesla, согласно прогнозу, Apple построит несколько новых заводов в Европе и Китае, чтобы в будущем стать лидером по производству электромобилей.





Увольнение главы ФРС Джерома Пауэлла





Один из главных прогнозов банка касается президента США Дональда Трампа, который может отправить в отставку главу Федеральной резервной системы страны (ФРС) Джерома Пауэлла. Его место согласно прогнозу может занять президент Федерального резервного банка Миннеаполиса (один из 12 федеральных резервных банков США, образующих ФРС) Нил Кашкари.









МВФ и Всемирный банк прекращают подсчитывать ВВП





На весеннем заседании руководства МВФ и Всемирного банка экономисты заявят о прекращении измерения ВВП в качестве главного показателя экономического развития стран мира. Это будет объяснено тем, что ВВП устарел и не может фиксировать реальное влияние на экономику дешевых высокотехнологичных услуг и изменения окружающей среды. Вместо этого МВФ и Всемирный банк предложат оценивать уровень развития стран по средней производительности труда. Это решение будет символизировать уход от эры доминирования центробанков, которая оказалась связана с крахом глобальной производительности во время финансового кризиса.





Победа «лейбористов» в Великобритании





Среди других прогнозов — победа Лейбористской партии на внеочередных парламентских выборах в Великобритании, после которых лидер партии Джереми Корбин займет кресло премьер-министра и сформирует новое правительство. Отмечается, что в этом случае лейбористы также могут провести новый референдум по Brexit. Железные дороги, предприятия ЖКХ и энергокомпании будут национализированы, а в стране впервые введут прогрессивный налог на недвижимость. В результате преобразований фунт ослабеет до паритета с долларом.





Вводится всемирный транспортный налог, из-за этого растут цены





Из-за быстрого изменения климата и угрозы глобального потепления международное сообщество пересмотрит налоговые привилегии международной авиации и судоходства, установленные в рамках Чикагской конвенции 1944 года. С этим согласятся США и Китай — лидеры по объему вредных выбросов в атмосферу. Будет введен всемирный транспортный налог — 50 долларов за тонну углекислого газа (значительно больше, чем предлагалось ранее). Из-за этого вырастут цены на авиабилеты и морские перевозки, что, в свою очередь, приведет к росту транспортной составляющей в цене товаров и их подорожанию.





Экономика Германии входит в рецессию





Аналитики Saxo Bank также предсказывают рецессию экономики Германии. В частности, неудачи ждут автомобильную промышленность, которая обеспечивает 14% ВВП страны. В 2019 году автопроизводители Германии реализуют 81 млн машин, что всего на 2% больше, чем в 2017 году.





Из-за General Electric падает рынок корпоративных облигаций США. Под ударом оказывается компания Netflix





Компания General Electric, в последние годы испытывающая трудности, окончательно потеряет доверие инвесторов на кредитных рынках и будет вынуждена начать процедуру банкротства. Это вызовет эффект домино на рынке корпоративных облигаций США: негативная цепная реакция породит общую неуверенность, затронутыми окажутся даже такие прогрессивные компании как Netflix — из-за большого долга на балансе инвесторы не будут рисковать и вкладывать в нее деньги. Для Netflix ситуацию усугубит выход Disney на рынок потокового видео.





Магнитная буря уничтожит большинство спутников





В своем последнем прогнозе Saxo Bank рассказывает о солнечной буре, которая обрушится на Западное полушарие Земли и уничтожит большинство спутников. Согласно прогнозу буря вызовет «неописуемый хаос» в транспортной сфере и в электрической инфраструктуре, которые зависят от GPS. Убытки компаний составят около $2 трлн.





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