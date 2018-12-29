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Жизнь в долг. Белорусы установили очередной рекорд по займам у банков
Белорусы взяли в банках кредитов на рекордные 11 миллиардов 384,1 миллиона рублей. За ноябрь эта сумма увеличилась на 216,3 миллиона рублей. Об этом свидетельствует
Напомним, отметку в 10 миллиардов рублей белорусы
Долги физлиц по потребительским кредитам на 1 декабря увеличились до 4 миллиардов 276,6 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 4 миллиарда 168,1 миллиона рублей.
Займы на финансирование недвижимости на начало этого месяца преодолели отметку в 7 миллиардов рублей. На начало ноября эта сумма составляла 6 миллиардов 999,8 миллиона рублей, а на начало декабря — 7 миллиардов 107,4 миллиона рублей.
Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк
С 29 октября в Беларуси
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Белорусы взяли в банках кредитов на рекордные 11 миллиардов 384,1 миллиона рублей. За ноябрь эта сумма увеличилась на 216,3 миллиона рублей.
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