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Жизнь в долг. Белорусы установили очередной рекорд по займам у банков

30.12.2018 17:38 — Разное | Tut.by  
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Белорусы взяли в банках кредитов на рекордные 11 миллиардов 384,1 миллиона рублей. За ноябрь эта сумма увеличилась на 216,3 миллиона рублей. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка на 1 декабря этого года. В статистике учитываются в том числе потребительские кредиты, займы на покупку жилья и авто, карты рассрочки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, отметку в 10 миллиардов рублей белорусы преодолели еще в июне этого года, а отметку в 11 миллиардов рублей — в ноябре.

Долги физлиц по потребительским кредитам на 1 декабря увеличились до 4 миллиардов 276,6 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 4 миллиарда 168,1 миллиона рублей.

Займы на финансирование недвижимости на начало этого месяца преодолели отметку в 7 миллиардов рублей. На начало ноября эта сумма составляла 6 миллиардов 999,8 миллиона рублей, а на начало декабря — 7 миллиардов 107,4 миллиона рублей.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая новые правила выдачи банками займов населению. Теперь банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.

С 29 октября в Беларуси внесли изменения в Банковский кодекс. К примеру, банки теперь не могут в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам, а также навязать клиенту дополнительную услугу, не предоставив клиенту право выбора.

 
 
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Белорусы взяли в банках кредитов на рекордные 11 миллиардов 384,1 миллиона рублей. За ноябрь эта сумма увеличилась на 216,3 миллиона рублей.
 
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