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С наступающим Новым 2019 годом!

30.12.2018 — Разное | Фаниполь Online  
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Проект «Фаниполь OnLine» поздравляет жителей и гостей города с наступающим Новым годом!

Новый год - это новые начинания, новые планы, новые надежды. И пусть с этим новым годом в ваши дома войдет все только хорошее и доброе, а то, что вас тревожило и беспокоило, останется в старом году.

Пусть 2019 год принесёт вам новые возможности, откроет яркие перспективы, подарит здоровье, счастье и любовь близких людей!

Желаем вам не скупиться на добрые слова, комплименты, улыбки, маленькие знаки внимания. Тогда, каждый день будет окрашен радостью и счастьем.

Доброго и радостного вам праздника!
С Новым годом, Фаниполь!

 
 
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Поздравление с наступающим Новым годом от проекта «Фаниполь OnLine».
 
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