"Белнефтехим" внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке, заявил председатель концерна Андрей Рыбаков в ходе посещения ОАО "Нафтан" в воскресенье.

"Если фактическая стоимость барреля нефти в январе 2019 года будет сохраняться в диапазоне $52-55, рассматривается снижение цены на одну копейку для дизельного топлива и на две копейки для бензина. Также предусматривается праздничная скидочная кампания", - цитирует А.Рыбакова госагенство «БелТА» .

Председатель «Белнефтехима» подчеркнул, что концерн остается приверженцем постепенного изменения цен.

В свою очередь заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Сергей Каморников, также принимавший участие во встрече в ОАО "Нафтан", отметил, что приятным сюрпризом для потребителей станет акция на фирменных заправках компании. Два дня (31 декабря и 1 января) топливо снизится в цене на 3% для владельцев карт лояльности и при заправке не менее 25 л.

Как сообщалось, последнее в 2018 году, 27-е подорожание автотоплива на белорусских АЗС произошло 16 декабря, за год цены выросли почти на 19%.

На сегодня стоимость бензина АИ-92-К5-Евро за автозаправках республики составляет Br1,43, АИ-95-К5-Евро - Br1,54, АИ-98-К5-Евро - Br1,75, ДТ - Br1,54.

За январь-декабрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила $71,1. "Цена на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ, за указанный период увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года в долларовом эквиваленте на 27%, в рублевом - на 37%. Изменение цен на нефтепродукты продолжается с целью компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья", - говорилось в сообщении "Белнефтехима".