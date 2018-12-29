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Как выглядит «письмо счастья», которые присылают не занятым в экономике белорусам
Жителю Брагина пришло «письмо счастья» от постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. Ему предложили подтвердить занятость в экономике,
Напомним, в Беларуси с 1 декабря
В базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике,
Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется,
Ранее сообщалось, что власти
— Для этих целей разрабатывается программное обеспечение, исключающее публичное размещение персональных данных. Это позволит каждому желающему проверить, относится он к числу не занятых в экономике или нет. Тщательно продумываем вопросы защиты конфиденциальности информации, чтобы доступ к ней мог получить только сам гражданин. Писем с уведомлением рассылать не планируем. ГО «Минское городское жилищное хозяйство» разместит на извещениях об оплате ЖКУ справочную информацию об их полной стоимости, — рассказывала ранее председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович.
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Жителю Брагина Владимиру Теремецкому пришло «письмо счастья» от постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения.
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