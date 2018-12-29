



Белорусы взяли в банках кредитов на рекордные 11 миллиардов 384,1 миллиона рублей. За ноябрь эта сумма увеличилась на 216,3 миллиона рублей.

Об этом свидетельствует статистика Нацбанка на 1 декабря этого года. В статистике учитываются в том числе потребительские кредиты, займы на покупку жилья и авто, карты рассрочки.

Напомним, отметку в 10 миллиардов рублей белорусы преодолели еще в июне этого года, а отметку в 11 миллиардов рублей — в ноябре.

Долги физлиц по потребительским кредитам на 1 декабря увеличились до 4 миллиардов 276,6 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 4 миллиарда 168,1 миллиона рублей.

Займы на финансирование недвижимости на начало этого месяца преодолели отметку в 7 миллиардов рублей. На начало ноября эта сумма составляла 6 миллиардов 999,8 миллиона рублей, а на начало декабря — 7 миллиардов 107,4 миллиона рублей.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая новые правила выдачи банками займов населению. Теперь банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы все больше живут в долг Белорусы взяли в банках кредитов на рекордные 11 миллиардов 384,1 миллиона рублей. За ноябрь эта сумма увеличилась на 216,3 миллиона рублей.

С 29 октября в Беларуси внесли изменения в Банковский кодекс. К примеру, банки теперь не могут в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам, а также навязать клиенту дополнительную услугу, не предоставив клиенту право выбора, пишет