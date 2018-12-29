В Гродно на разбор в ГАИ водитель пришел пьяным. К мелкому штрафу получил еще один и лишение на 3 года

— Неделю назад другу повредили Chrysler Pacifica во дворе на ул. Клецкова. Виновник с места ДТП скрылся. Вызвали ГАИ.

Повреждения на автомобиле были особые, поэтому круг подозреваемых быстро уменьшался.

Дмитрий рассказал, что в соседнем доме нашли авто с характерными повреждениями, поэтому собственника вызвали в ГАИ. А дальше — самое интересное.

— Сегодня, 29 декабря, он приехал в ГАИ, чтобы подписать бумаги. И приехал в ГАИ на машине пьяный.

Мужчине предложили пройти освидетельствование — он согласился.

— Ну, и ему тут же добавили 3 года лишения и штраф хороший, — заканчивает свой рассказ Дмитрий.