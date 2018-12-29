ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно на разбор в ГАИ водитель пришел пьяным. К мелкому штрафу получил еще один и лишение на 3 года

30.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Под Новый год случаются не только чудеса, но и самые невероятные истории. Одну из них рассказал Дмитрий. 

— Неделю назад другу повредили Chrysler Pacifica во дворе на ул. Клецкова. Виновник с места ДТП скрылся. Вызвали ГАИ. 

Повреждения на автомобиле были особые, поэтому круг подозреваемых быстро уменьшался. 

Дмитрий рассказал, что в соседнем доме нашли авто с характерными повреждениями, поэтому собственника вызвали в ГАИ. А дальше — самое интересное. 

— Сегодня, 29 декабря, он приехал в ГАИ, чтобы подписать бумаги. И приехал в ГАИ на машине пьяный. 

Мужчине предложили пройти освидетельствование — он согласился. 

— Ну, и ему тут же добавили 3 года лишения и штраф хороший, — заканчивает свой рассказ Дмитрий. 

 
autogrodno.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Новый год случаются не только чудеса, но и самые невероятные истории. Одну из них рассказал Дмитрий.  — Неделю назад другу повредили Chrysler Pacifica во дворе на ул....
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина с редкой кровью спас жизни 2 миллионов детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика