Как сотрудники Вороновского РОВД помогают вернуться к нормальной жизни недавним заключенным

ЧЕЛОВЕК возвращается из мест лишения свободы и не всегда понимает, что делать дальше. Такая неопределенность нередко подталкивает к совершению нового преступления и возвращению в привычные условия лишения свободы. Чтобы этого избежать, милиционеры стараются вернуть их к нормальной жизни. Например, регулярно посещают бывших заключенных.

Как именно это происходит, на примере Вороновского района наблюдал корреспондент «СГ».

В ТАКИЕ рейды всегда отправляются несколько милиционеров, потому что неизвестно, как к визиту отнесутся эти люди: после выхода на волю некоторые продолжают жить по старым понятиям, другие же начинают винить в своем криминальном прошлом всех милиционеров. Хотя обе модели поведения, как показывает практика, ни к чему хорошему не приводят.

Посещение граждан с непогашенными или неснятыми судимостями — не столько контроль, сколько профилактика и даже психологическая помощь. Сотрудники РОВД стараются понять, что нужно человеку для полной ресоциализации, направить его в правильную сторону. Чаще всего такая работа приносит результат: тот возвращается к нормальной жизни, становится семейным человеком и устраивается на работу. Милиционеры заинтересованы в таком исходе, потому что в противном случае рано или поздно уголовное прошлое бывшего заключенного даст о себе знать.

В составе команды милиционеров — начальник отдела правопорядка и профилактики Вороновского РОВД Петр Мелько, участковый инспектор Радунского сельсовета Иван Дода и инспектор уголовно-исполнительной инспекции Владимир Каркота.





Начальник отдела правопорядка и профилактики Вороновского РОВД Петр МЕЛЬКО

Они проверяют здесь не первый раз за год:

— На территории Радунского сельсовета живут 47 человек с непогашенными судимостями, — вводит в курс дела Петр Мелько. — За некоторыми исключениями все адекватные люди: понимают, что мы не враги и хотим помочь им ступить на правильный путь.

Только за уходящий год совершено 29 административных правонарушений и 13 преступлений — многовато для 3 с небольшим тысяч жителей. Поэтому к бывшим осужденным нужно проявлять больше внимания: нельзя допустить, чтобы они поддались соблазнам легкой жизни и вернулись в криминальный мир.

Чем конкретно можно помочь отбывшему наказание человеку.

— Тем, кто понимает, что нужно восстанавливать свою жизнь как можно быстрее, — рассказывает Петр Станиславович, — мы содействуем в дальнейшем трудоустройстве и рассказываем о возможности пройти переквалификацию, стараемся помочь наладить быт. С теми, кто с самого начала начинает вести асоциальный образ жизни, разговор более жесткий. Но главное в этом деле — не давить на человека, а постепенно подталкивать в нужную сторону. Только так можно чего-то добиться.

ПЕРВЫЙ адрес, по которому направляемся, — окраина горпоселка. Здесь в небольшом арендуемом домике живет Полина Евгеньевна. Эта сельчанка, на первый взгляд, гостеприимная хозяйка, несколько раз совершала преступления, за ее плечами больше 15 лет лишения свободы:

— Провела в местах не столь отдаленных значительную часть своей жизни, — инструктирует меня перед входом Петр Станиславович. — Трудно помочь человеку, когда он привык к такому образу жизни и не собирается меняться.

Обстановка в двух жилых комнатах удручающая: по полу разбросаны окурки и спички, на обеденный стол свалена немытая посуда. Полина Евгеньевна обращается к милиционерам «гражданин начальник», пытается отшучиваться и увиливать от ответа на некоторые вопросы. Когда же Иван Дода в очередной раз просит ее остепениться, начать вести достойный образ жизни и предлагает варианты с трудоустройством, негодует: «Буду жить так, как хочу». Переубедить сельчанку быстро вряд ли удастся. Зато заставить вернуть арендному жилью пристойный облик и установить пожарный извещатель можно. На изменение ситуации ей отводится неделя, в противном случае — штраф.

— В местах лишения свободы человек перестает заботиться о себе, — объясняет Владимир Каркота. — Поэтому, окунаясь в обычную жизнь, очень важно вернуть ему этот навык, один из базовых. С него начинает развиваться ответственность за себя и свои поступки, искореняется желание жить за счет других. А угроза штрафов — это ежовые рукавицы. Иногда дают результат — через какое-то время бывший заключенный в итоге благодарит нас.

А бывает так, что работа милиционеров по ресоциализации остается безуспешной? Инспектор Каркота в ответ на этот вопрос приводит цифру: из 47 человек, которых мы должны сегодня объехать, 11 оказывались в местах лишения свободы как минимум дважды. Большинство все-таки возвращается к спокойной жизни.

СЛЕДУЮЩИЙ в нашем списке Петр Иванович. Тоже живет в арендном доме. Обстановка здесь заметно комфортнее, чем по предыдущему адресу: видно, что хозяин старается следить за чистотой и порядком. У него определенно есть желание поскорее забыть тюремное прошлое, поэтому относятся к сельчанину по-дружески.

— Из колонии невозможно вернуться таким, каким ты был раньше, — откровенничает Петр Иванович. — Наверное, так и не смог бы адаптироваться, если бы не поддержка родственников и участкового. В трудные моменты, когда хотелось бросить все и попасть туда, где жизнь проста и понятна, они не оставили меня один на один с такими мыслями.

Пока Петр Иванович нигде не работает — помогают родственники. Сельчанин без среднеспециального образования, устроиться куда-либо сложно. Поэтому ждет весны, когда в сельсовете понадобятся разнорабочие — милиционеры обещали поговорить с руководителями нескольких организаций.

Некоторых людей из списка бывших заключенных застаем на рабочих местах. Вот, к примеру, Дмитрий Вячеславович, который в момент нашего визита разгружает партию хлеба. Еще совсем недавно не знал, как ему жить дальше. Случилось так, что он дважды попался пьяным за рулем, за что был отправлен на три года в колонию поселения.

— Пока не угодил за решетку, — вздыхает грузчик, — работал строителем, получал хорошие деньги, считался уважаемым человеком. Сделал неверный шаг, и все пропало. Отбыв три года в колонии, вернулся абсолютно потерянным. А тут еще милиционеры со своими постоянными расспросами и разговорами. В общем, тяжко было…

И все же работа участкового и других милиционеров принесла результат. Сельчанин сумел перебороть себя, взяться за ум. В итоге попросил Ивана Доду помочь трудоустроиться. Тот договорился с директором магазина взять грузчиком на испытательный срок.

У Дмитрия Вячеславовича есть мечта найти себе спутницу жизни, создать семью и вернуться к любимой работе. Но для начала предстоит погасить судимость, пройти с честью это испытание.

В течение рейда мы наведались к двум десяткам бывших заключенных. Далеко не все по разным причинам могут включиться в повседневную жизнь, однако милиционеры не теряют оптимизма: время сделает свое дело. Главное — не натворить глупостей и не пойти вновь по кривой дорожке…