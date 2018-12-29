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Совмин назвал города-участники проекта по нормативному финансированию детсадов

30.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Правительство назвало города, которые станут участниками участников пилотного проекта по апробации нормативного финансирования детских садов в предстоящем году. Это следует из постановления Совмина от 28 декабря 2018 года №964.
 
В 2019 году будет осуществляться нормативно финансирование государственных учреждений дошкольного образования в Барановичах, Витебске, Гомеле, Могилеве, Лидском, Слонимском и Солигорском районах, Первомайском районе Минска.
 
Бюджетные средства будут выделяться в зависимости от количества обучающихся. Базовый норматив бюджетной обеспеченности расходов на обучение и воспитание одного воспитанника в детсадах в городах и поселках городского типа составит 1943,65 рубля в год, в селах — 2423,08 рубля в год.
 
Минобразования необходимо до 1 февраля 2020 года представить в Правительство отчет об итогах пилотного проекта.
 
СБ
 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Правительство назвало города, которые станут участниками участников пилотного проекта по апробации нормативного финансирования детских садов в предстоящем...
 
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