Бурятские чиновники зачитали рэп об экономике республики

Сотрудники Министерства экономики Бурятии зачитали рэп о своей работе. Таким образом ведомство приняло участие в челлендже #буряадхэлэнchallenge в Instagram. Флешмоб, который ранее уже поддержало Минспорта, исполнен в поддержку родного языка.





Первым рэп-партию зачитал министр экономики Бурятии Александр Бардалеев. Затем слова песни подхватили его коллеги — председатель Комитета по управлению доходами Владимир Смолин и другие сотрудники министерства.





Чиновники вспомнили про свои заслуги в этом году. В частности, про развитие регионального рынка и сельского хозяйства. Рассказали сотрудники Минэкономики и про исполнение президентской программы «Дальневосточный гектар».





— Чтобы экономику поднять, надо буряадаар (деньги — Прим. ред.) уметь считать, — заявил в песне министр.



