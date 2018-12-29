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Бурятские чиновники зачитали рэп об экономике республики
Сотрудники Министерства экономики Бурятии приняли участие в челлендже #буряадхэлэнchallenge в поддержку родного языка.
Сотрудники Министерства экономики Бурятии зачитали рэп о своей работе. Таким образом ведомство приняло участие в челлендже #буряадхэлэнchallenge в Instagram. Флешмоб, который ранее уже поддержало Минспорта, исполнен в поддержку родного языка.
Первым рэп-партию зачитал министр экономики Бурятии Александр Бардалеев. Затем слова песни подхватили его коллеги — председатель Комитета по управлению доходами Владимир Смолин и другие сотрудники министерства.
Чиновники вспомнили про свои заслуги в этом году. В частности, про развитие регионального рынка и сельского хозяйства. Рассказали сотрудники Минэкономики и про исполнение президентской программы «Дальневосточный гектар».
— Чтобы экономику поднять, надо буряадаар (деньги — Прим. ред.) уметь считать, — заявил в песне министр.
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Сотрудники Министерства экономики Бурятии приняли участие в челлендже #буряадхэлэнchallenge в поддержку родного языка.
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