Прогноз курса рубля на неделю со 2 по 4 января

"БелРынок" . Средневзвешенный курс доллара на прошедшей неделе на БВФБ, как и ожидалось, увеличился, однако в большей степени, чем прогнозировалось: на 0,9% (до 2,1598 рублей за доллар 28 декабря). пишет





А вот курс евро против доллара на рынке форекс не снизился, как ожидалось, а увеличился, в связи с чем средневзвешенный курс европейской валюты на БВФБ поднялся в большей степени, чем курс доллара: на 1,6%, достигнув 2,4734 рублей за евро.





Вырос даже средневзвешенный курс российского рубля, хотя и незначительно: на 0,2% – до 3,1128 белорусских рублей за 100 российских 28 декабря.





Несколько неожиданным оказался довольно существенный рост стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля: на 0,6%. А объем торгов валютами на БВФБ в среднем за день поднялся до 105,2 млн. рублей с 100,8 млн. рублей на предшествовавшей неделе. Это указывает на значительное увеличение спроса на иностранную валюту, что могло быть вызвано ростом спроса со стороны торговых предприятий, которые спешили конвертировать выручку, полученную на рождественских распродажах.





Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют





Не исключено, что Минфин в конце декабря увеличил бюджетные расходы, которые он старательно сдерживал на протяжении всего года.





Как бы то ни было, на прошедшей неделе дефицит рублевой ликвидности в банковской системе РБ сменился избытком. В связи с этим Нацбанк 26 декабря провел аукцион, на котором предоставил банкам кредиты на 7 дней на 199,24 млн. рублей, что соответствовало спросу. Ставка отсечения была установлена равной 9,9888% годовых, а средневзвешенная ставка составила 9,9836% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 12 декабря, спрос равнялся 623,25 млн. рублей, объем размещения – 623,20 млн. рублей, а ставка отсечения и средневзвешенная ставка были такими же, как и 26 декабря.





Национальный статистический комитет РБ на прошедшей неделе сообщил данные по средней зарплате в стране в ноябре 2018 года, которая неожиданно снизилась по сравнению с октябрем на 0,6% (5,7 рублей) и составила 994 рублей. Но данное снижение носит, по-видимому, случайный характер. В декабре зарплата наверняка вырастет намного выше 1 тыс. рублей в связи с выплатой вознаграждений за год, и в 2019 году, по-видимому, будет уверенно превышать 1 тыс. рублей. С 1 января ожидается, в частности, значительное увеличение зарплаты у строителей в связи с ростом цены человеко-часа рабочих-строителей.





С 1 января изменятся и правила уплаты таможенных пошлин при получении товаров из-за рубежа по почте. Указом президента увеличен лимит беспошлинного получения товаров до 200 евро и весом до 31 кг в месяц.





Однако при разовом получении товара норма осталась прежней: цена до 22 евро, а вес – до 10 кг. Данное решение, скорее всего, будет способствовать увеличению давления на курс рубля, но небольшому, так как оно вряд ли приведет к значительному росту спроса на товары за рубежом со стороны населения. С другой стороны, некоторый дополнительный приток валюты в страну может обеспечить организация магазинов беспошлинной торговли, которая разрешена указом.





В течение первой недели января белорусский рубль, по-видимому, окажется под давлением в связи с ростом спроса на валюту со стороны предприятий, стремящихся приобрести валюту за счет выручки, полученной в ходе праздничных распродаж. К тому же, в России до 9 января продлятся выходные дни, что снизит приток валюты из нее.





Что касается интеграционных проблем во взаимоотношениях РБ и РФ, то, по-видимому, их решение откладывается на неопределенное время. По крайней мере, премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 декабря сообщил, что он подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы для обсуждения различных аспектов интеграции и спорных вопросов. О такой группе договорились президенты РБ и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече 25 декабря. Теперь она составит план работы и доложит его президентам. С российской стороны группу возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Он не обладает влиянием в правительстве РФ, поэтому это назначение показывает несерьезность подхода правительства РФ к проблеме. Тупик.





Вся эта история вряд ли окажет какое-то влияние на курс белорусского рубля в ближайшие дни. На валютном рынке будет сохраняться спокойная обстановка. Поэтому в течение первой недели января будем ожидать роста стоимости валютной корзины еще на 0-0,5%.









Курс доллара по отношению к евро





Курс евро на БВФБ на прошедшей неделе вырос в большей степени, чем доллара, в связи с укреплением европейской валюты против американской на рынке форекс. Это было вызвано событиями в США. Дональд Трамп был обеспокоен падением фондовых рынков США в декабре и обвинил в этом Федеральную резервную систему США, которая поднимает ставки. На своей страничке в твиттере он написал 24 декабря, что ФРС является единственной проблемой американской экономики. Затем появилась информация, что он хочет снять с должностей то главу ФРС Джерома Пауэлла, то министра финансов Стивена Мнучина. Президент опроверг эти слухи, но продолжал критиковать ФРС. Все это приводило к резким колебаниям фондовых индексов, цен на нефть и курса доллара. В частности, индекс Dow Jones 26 декабря прибавил больше чем 1 тыс. пунктов, что произошло впервые за все время существования биржи в Нью-Йорке. В относительном выражении он увеличился в этот день на 4,98%. Индекс S&P500 поднялся на 4,92%, а Nasdaq вырос на 5,84%.





Возникла и другая проблема – правительство США частично прекратило работу в связи с отсутствием финансирования. Конгресс США отказался выделить запрошенные Дональдом Трампом деньги на строительство стены с Мексикой, после чего тот не подписал документ о бюджете. Решение проблемы было отложено до заседания Сената США, которое состоится только 2 января 2019 года.





Все это оказало давление на курс доллара против евро. Эксперты опасаются, что ФРС уступит президенту США и, чего доброго, вообще откажется от дальнейшего повышения ставок. Однако и в Европе дела идут не самым лучшим образом. Данные по европейской экономике разочаровывают. 28 декабря стало известно, что инфляция в Германии в декабре составила 1,7%, хотя прогнозировалось 1,9%. В связи с этим ослабление доллара вовсе не кажется предопределенным.





Но в первые дни января 2019 года доллар может остаться под давлением в связи с политическими проблемами в США. Возможно, они еще больше обострятся, так как в палате представителей американского конгресса теперь большинство принадлежит демократической партии. Поэтому будем ожидать продолжения роста курса евро к уровню 1,15 долларов за евро, то есть примерно на 0,5%.





Курс российского рубля по отношению к доллару





Слабость американской валюты на рынке форекс не помогла российскому рублю, который снизился в связи с падением цен на нефть и продолжающимся выводом средств инвесторов из России. Курс доллара на Московской бирже вырос за неделю на 1,3% – до 69,37 рублей за доллар 28 декабря.





При этом финансовые регуляторы РФ не предпринимали никаких видимых усилий по предотвращению ослабления рубля, прибегая только к словесным интервенциям. Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что наблюдаемое падение цен на нефть вызвано действием нескольких факторов, которые со временем ослабеют, и в первом полугодии 2019 года рынок нефти будет более стабильным и сбалансированным. Он также заявил, что участники соглашения ОПЕК+ в случае необходимости примут меры для поддержки цен на нефть. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что решение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и ее партнеров имеет отложенный эффект и еще проявится.





Таким образом, российские чиновники решили просто переждать плохие времена. Работать страна начнет 9 января. Но к тому времени ситуация, скорее всего, не нормализуется. Российские импортеры бросятся покупать валюту на средства, полученные в ходе праздничных распродаж. Кроме того, не исключено обострение отношений с США, вызванное началом работы палаты представителей американского конгресса в новом составе.





Давление на рубль оказывает и решение российского ЦБ возобновить с 15 января покупку валюты для Минфина. Впрочем, не исключено, что после роста курса рубля в конце декабря, ЦБ откажется от своего намерения.





Таким образом, пока ситуация складывается не в пользу российского рубля. Можно ожидать, что 9 января курс доллара пойдет вверх и превысит на торгах Московской биржи уровень в 70 рублей за доллар.





Курс белорусского рубля по отношению к доллару