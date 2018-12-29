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«Союз двух народов состоялся». Лукашенко поздравил Путина

30.12.2018 18:49 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Новым годом и Рождеством, передает "Белсат".

«В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату – двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Беларусь и Россия прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся», – говорится в поздравлении.

В телеграмме глава Беларуси выразил убеждение, что дальнейшая кропотливая работа по сохранению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений.

«Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории», – подчеркнул Александр Лукашенко.


Ранее Владимир Путин поздравил Лукашенко и белорусов. В телеграмме Путин заявил, что российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях.

«Убежден, что дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства между Россией и Беларусью в полной мере отвечает интересам наших братских народов», – говорится в поздравлении российского лидера.


 
 
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Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Новым годом и Рождеством, передает "Белсат".
 
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