«Союз двух народов состоялся». Лукашенко поздравил Путина

«В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату – двадцатилетие со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Беларусь и Россия прошли непростой путь, но сегодня с уверенностью можно говорить о том, что союз двух народов состоялся», – говорится в поздравлении.





В телеграмме глава Беларуси выразил убеждение, что дальнейшая кропотливая работа по сохранению национальных интересов двух стран в рамках Союзного государства, основанная на глубоком доверии и уважении, придаст серьезный импульс развитию всего спектра двусторонних отношений.





«Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории», – подчеркнул Александр Лукашенко.









Ранее Владимир Путин поздравил Лукашенко и белорусов. В телеграмме Путин заявил, что российско-белорусское сотрудничество плодотворно развивается в политической, экономической, гуманитарной и других областях.





«Убежден, что дальнейшее укрепление отношений стратегического партнерства между Россией и Беларусью в полной мере отвечает интересам наших братских народов», – говорится в поздравлении российского лидера.



