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Тысячи сербов вышли на протест против «друга Путина»
Протестующие скандировали «Вучич – вор [сербский президент Александр Вучич. – Прим. ред.]» и требовали прекратить преследование журналистов и оппозиционеров, сообщает
Это уже четвертый протест в центре города в течение последних недель, передает
Демонстранты считают, что критика со стороны властей привела к нападению на конкурента Вучича в конце ноября. Сербского лидера также обвиняют в контроле основных СМИ и коррумпированности правящей партии.
После свержения Слободана Милошевича во время «Бульдозерной революции» в 2000 году крупные протесты оппозиции – большая редкость в Сербии.
Большинство нынешних лидеров сербской оппозиции работали в прозападных коалициях, которые управляли Сербией с 2000 по 2012 гг.
Александр Вучич пришел к власти вместе с СПП (Сербская прогрессивная партия – националистическая партия, которая выступает за вступление Сербии в ЕС). В 2010 году СПП подписала соглашение о сотрудничестве с российской партией «Единая Россия». СПП также находится в партнерских отношениях с ультраправой Австрийской партией свободы.
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Протестующие скандировали «Вучич – вор [сербский президент Александр Вучич. – Прим. ред.]» и требовали прекратить преследование журналистов и оппозиционеров,...
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