Тысячи сербов вышли на протест против «друга Путина»

Это уже четвертый протест в центре города в течение последних недель, передает





Демонстранты считают, что критика со стороны властей привела к нападению на конкурента Вучича в конце ноября. Сербского лидера также обвиняют в контроле основных СМИ и коррумпированности правящей партии.





После свержения Слободана Милошевича во время «Бульдозерной революции» в 2000 году крупные протесты оппозиции – большая редкость в Сербии.





Большинство нынешних лидеров сербской оппозиции работали в прозападных коалициях, которые управляли Сербией с 2000 по 2012 гг.