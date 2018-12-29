ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот что Лукашенко хочет от Евросоюза

30.12.2018 18:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
2018 год, который заканчивается, трудно назвать определяющим в двусторонних отношениях Беларуси и Запада. Старые проблемы и старые обиды стояn на пути к улучшению двустороннего сотрудничества. Хотя на фоне вялого политического сотрудничества экономические показатели демонстрируют существенный рост. Больше экономики, меньше политики – не того ли добивался Александр Лукашенко в отношениях с Евросоюзом?

Вот что Лукашенко хочет от Евросоюза
Разгон и задержания на День Воли в марте. Первые месяцы этого года власти Беларуси продемонстрировали поведение, которое на Западе традиционно вызывают возмущение, передает "Белсат".

Но в общем, по мнению экспертов, этот год в отношениях Беларуси и Евросоюза прошел без сильных взлетов и падений. После существенного потепления в 2016 году стороны по-прежнему пытаются решить ряд наболевших вопросов.

«Это вопрос визовой либерализации, которая была обещана как пункт повестки дня еще в 2013 году на саммите «Восточного партнерства», а второй вопрос – это подписание партнерских приоритетов. К сожалению, до сих пор вопросы не решены, и это сильно влияет на двусторонние отношения», – отмечает директор международного консорциума «ЕвроБеларусь» Влад Величко.

Одной из принципиальных проблем остается также смертная казнь. За годы независимости в Беларуси вынесли более 300 смертных приговоров – два последних исполнили в этом году в ноябре. Несмотря на призывы официального Брюсселя, власти в Минске по-прежнему отказываются ввести мораторий.

«Скорее это рассматривается как слабость, как определенное послабление. И даже сильные политические, экономические аргументы, которые стоят за идеей замораживания практики смертной казни в Беларуси, не способны изменить позицию – я не знаю кого, я думаю, прежде всего это вопрос к Администрации президента», – говорит Величко.

По мнению западных экспертов, это чуть ли не единственный принципиальный вопрос, который стоит на пути к улучшению отношений.

«Если бы Лукашенко сделал такой шаг в сторону Евросоюза, думаю, это было бы принято с большим удовольствием, и может, привело б к тому, что Евросоюз решил бы плотнее заняться Беларусью», – считает польская публицистка, автор программы «Studio Wschód» Марья Пшеломец.

Если говорить об отношениях с Варшавой – здесь также без больших изменений. Одно из наиболее заметных событий – осенний визит польского министра иностранных дел Яцека Чапутовича. Глава МИД Польши среди прочего говорил о сильном желание нормализовать отношения с Беларусью.

«Они были менее интенсивны, чем в 2017 году, когда польские власти предполагали, что если очень сильно приблизятся к президенту Беларуси – а напомним, что были визиты и польского министра иностранных дел, и польского премьера, – то это каким-то образом поможет польско-белорусским отношениям. Закончилась, как обычно», – констатирует Марья Пшеломец.

Кончилось тем, что в августе половину первоклассников не приняли в польскую школу в Волковыске. Тем самым власти Беларуси вновь нарушили право польского меньшинства обучаться на родном языке. Актуальным остается и вопрос Союза поляков в Беларуси.

«По-прежнему этот союз в понимании властей Беларуси действует нелегально – и постоянно каким-то образом преследуется. Я уже не говорю о задержаниях, судах и штрафах для журналистов «Белсата», – добавляет Пшеломец.

Не лучше в течение года выглядели и отношения на линии Минск – Вильнюс. Основной проблемой остается строительство Островецкой АЭС, которую Литва официально называет угрозой своей национальной безопасности.

«Если Лукашенко остановит Островец – да, мы бы сделали все, чтобы Европа открыла двери для Беларуси», – уверяет дипломат, депутат Сейма Литвы Жигимантас Павиленис.

Депутат называет атомную электростанцию, которая строится у границ с Литвой, камнем преткновения, созданным Россией, поскольку АЭС строится российской компанией и на российские кредиты. Причем Вильнюс не останавливается на уровне политических заявлений.

«В Литве это принципиальный вопрос, из-за которого Литва также делает такие шаги, как неподписание тех же принципов партнерства, которое бы углубило сотрудничество между Евросоюзом и Беларусью», – объясняет Лауринас Йонавичус из Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета.

Отношения между Вильнюсом и Минском эксперт характеризует как лицемерные, ведь экономическое сотрудничество, в отличие от политического, определяется позитивной динамикой.

«У нас самая большая граница. А с другой стороны, не считая России, у нас самые плохие политические отношения. При этом экономически мы очень связаны с Беларусью – как и Беларусь очень сильно связана с Литвой», продолжает Йонавичюс.

Экономическое сотрудничество – позитивный момент не только в отношениях с Литвой, но и с объединенной Европой в целом. По итогам первых восьми месяцев года, товарооборот Беларуси со странами Евросоюза вырос почти на 30%.

Не того ли добивался Александр Лукашенко, когда на Мюнхенской конференции в Минске в ноябре он говорил об экономике без политики? Имея в виду, что такая схема в отношениях с Западом его устраивает больше всего.

«Действительно, такое впечатление, что в последнее время динамика европейско-белорусских отношений идет согласно повестке дня белорусской стороны. То есть, то, на что готова, чего хочет белорусская сторона – это попадает на повестку дня», – подчеркивает директор международного консорциума «ЕвроБеларусь» Влад Величко.

Одна из главных причин такой добродушности объединенной Европы – нарастание угрозы со стороны России, которая продолжает провоцировать и вмешиваться в политику отдельных стран Евросоюза и НАТО. И этот момент, пожалуй, наиболее определял отношения Беларуси и Запада в течение этого года и руководил ими.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2018 год, который заканчивается, трудно назвать определяющим в двусторонних отношениях Беларуси и Запада. Старые проблемы и старые обиды стояn на пути к улучшению...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы все больше живут в долг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика