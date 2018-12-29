Заживем по-новому. Какие изменения ждут белорусов в 2019 году?

Belsat.eu собрал все новшества следующего года. собрал все новшества следующего года.





Коммуналку станем оплачивать почти на 80%





Жировка для семьи из трех человек, проживающей в стандартной двухкомнатной квартире, подорожает не более, чем на $ 5 – обещает правительство. Тарифы будут увеличиваться в два этапа. С 1 января приблизительно на $ 3,9 вырастут цены на газ, электричество, холодную воду, канализацию, капитальный ремонт дома, уборку. С 1 июня ещё на $ 1 повысится стоимость отопления и подогрева воды. Сейчас субсидируемый тариф составляет Br 16,9259 за 1 Гкал, а будет – Br 18,4831.





Также выше станет полный тариф (тот, по которому будут оплачивать отопление и горячую воду «тунеядцы») – с Br 81,42 вырастет до Br 88,99.





Как утверждают чиновники, в 2019 году мы будем оплачивать уже 83% от полной суммы за коммунальные услуги.













Для домов без газа электричество станет дешевле





С 1 января тариф на электроэнергию для отопления и подогрева воды в домах без централизованного газового обеспечения составит Br 0,0335 за 1 кВт* ч. То есть, платить придется в 3 раза меньше, чем сейчас по ночному тарифу, и почти в 5 раз меньше дневного тарифа.





«Дармоеды» будут оплачивать горячую воду и отопление по полной

Уже с 1 января белорусам, которые попали в так называемую базу незанятых в экономике, не смогли подтвердить, что работают, и имеют в собственности квартиру, будут насчитывать подогрев воды по полному тарифу, который больше субсидируемого в 5 раз.





А с 1 октября в 100% размере «тунеядцы» также будут оплачивать отопление и газ в газовых колонках.













Базовая величина вырастет с Br 24,5 до Br 25,5





Этой величиной у нас измеряются штрафы и некоторые выплаты. Вместе с базовой вырастут одновременные денежные пособия некоторым категориям граждан, стипендии, помощь безработным, штрафы и др.













Еще меньше товаров из-за границы можно будет привезти без пошлины





С 1 января изменяются лимиты на ввоз вещей из-за границы для личного пользования. Теперь без оплаты пошлины можно будет провезти в Беларусь не более 25 килограммов вещей на сумму до 500 евро. Это для тех, кто ездит за границу реже, чем раз в три месяца. Для тех же, кто путешествует чаще, лимиты остаются прежними – максимально 20 килограммов и 300 евро.





За превышение норм придется заплатить 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за каждый лишний. Ограничения не распространяются на собственные вещи, которые люди берут с собой в дорогу.





По почте из-за границы можно будет заказать 31 килограмм на 200 евро





Вот только это сумма посылок в месяц. Разовая норма на беспошлинную посылку, как и раньше – 22 евро и 10 килограммов.













Со 2 января Польша не будет выдавать визы «за покупками»





Теперь придется выбирать другую цель поездки – туризм, хозяйственная деятельность, спорт, культурная деятельность, поездка в гости, лечение, образование и т.д. От визы «за покупками» все эти цели отличаются тем, что нужно будет представлять подтверждение места проживания в Польше – бронь отеля или приглашение от друзей или родных. Обязательно нужно подтверждать платежеспособность.









Еще на полгода увеличивается пенсионный возраст





С 1 января 2019-го года на заслуженный отдых смогут пойти мужчины, достигшие 61 года и 6 месяцев и женщины – 56 лет и 6 месяцев.





Пенсионный возраст продолжит повышаться на полгода ежегодно до 2022 года, пока не составит 63 года для мужчин и 58 лет для женщин.





Также с 1 января вырос и минимальный страховой стаж, необходимый для получения полной трудовой пенсии. С нового года он будет составлять 17 лет, и также будет увеличиваться до 2025 года, пока не достигнет 20 лет.





Вырастет минимальная зарплата





С 1 января она составит Br 330. Это на Br 25 больше, чем сейчас. «Минималка» в Беларуси – это та сумма, меньше которой работодатель не имеет права платить работнику за полную ставку.













Увеличат зарплаты строителям





«Чтобы они не убегали из страны». Именно так приказал Лукашенко. С 1 января стоимость человеко-часа работника четвертого разряда повысится на 35% и составит при выполнении пусконаладочных работ Br 7,03, а при строительно-монтажных работах – Br 8,15. Таким образом, ожидаемый уровень зарплаты строителя 4-го разряда достигнет Br 1369,2.





Вступит в силу обновленный Налоговый кодекс





Новая версия Налогового кодекса заработает с 1 января. Она предусматривает следующие изменения: упрощение администрирования налогов, изменение подхода к начислению пени, отмену ставки налога на недостроенную недвижимость, отмену права местных Советов депутатов увеличивать до десяти раз ставку налога на объекты недвижимости или земельные участки с объектами, которые не используются или используются неэффективно.





Вырастут пенсии и оклады военных





С 1 января военные пенсионеры будут получать пенсии, большие примерно на 6%. Также изменятся размеры окладов военнослужащих срочной службы. В новом году они будут получать от Br 29,25 до Br 62,79 ежемесячно.





Безработные смогут получать больничные листы





С 31 января по-новому будут оформлять и выдавать больничные. Это изменение коснется, например, родителей в декретном отпуске и родителей детей-инвалидов. Чтобы получить больничный лист, им не нужно будет больше подтверждать, что ребенок ходит в детский сад. Также получить больничный сможет и лицо, не оформленное по уходу за ребенком.





Кроме того, лица, которые ухаживают за ребенком до 14 лет или за ребенком-инвалидом до 18 лет, при получении медицинской помощи в стационаре смогут продолжить больничный на один день для проезда к месту жительства. Воспользоваться этой нормой можно будет только в том случае, если вернуться из больницы домой невозможно в день выписки.





По новым правилам, больничный лист смогут получить и безработные. Важно, что информация о том, что человек нигде не работает, не будет передаваться из поликлиники в базу данных о незанятых в экономике.





Также справки о временной нетрудоспособности будут выдаваться лицам, которые ухаживают за инвалидами I группы. А в перспективе обещают ввести электронные больничные листы. Формы для них уже разработаны.







