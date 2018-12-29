Трампу обещают импичмент, Британии разорение, а Ле Пен судится с бывшими









Трамп приближается к импичменту





Брексит обходится все дороже





Ле Пен атакуют экс-сторонники "Национальное объединение" (бывший Нацфронт) Марин Ле Пен начинает испытывать серьезное давление со стороны бывших членов, организовавших собственные партии и движения. Накануне европейских выборов конкуренция возрастает – ведь ультраправые делят один и тот же электорат, который в среднем составляет 25 процентов. Причем, Ле Пен буквально своими руками создала проблему, вступив в конфликт с соратниками, которые наравне с ней являлись лицом партии. Например, с суперхаризматичным и достаточно молодым Флорианом Филиппо, который несколько лет представлял точку зрения фронтистов в СМИ. Причем, Филиппо и его сторонники не стали скрывать конфликт и подробно рассказывали о своем несогласии с Марин Ле Пен еще в 2017 году. Когда у них не получилось устроить внутрипартийную дискуссию, они покинули Нацфронт и создали собственное движение, после чего последовал массовый отток фронтистов. Многие направили в офис Ле Пен письма, где объясняли свою позицию. По словам одного из бывших фронтистов, за полтора года партия потеряла от 40 до 50 процентов членов. Но скандалы на этом не завершились. Сейчас сменивший название Нацфронт требует от прежних сторонников возместить расходы, понесенные партией во время их избирательной кампании в региональные советы. Так, от одного из политиков через суд потребовали 5700 евро, хотя он отправил в "Национальное объединение" чек на эту сумму. Как все это скажется на ближайших выборах, сказать трудно. Конечно, "Национальное объединение" остается самой популярной из правых партий. Но и другие зрия времени не теряют. Об этом пишет Le Monde . Италия считает деньги Депутаты итальянского парламента должны спешно принять новую версию бюджета, которая поможет Риму избежать санкций со стороны Евросоюза. К такому компромиссу пришли популистские руководители страны и Еврокомиссия. Правительству пришлось отказаться от ряда трат, чтобы удержать дефицит бюджета на уровне 2,04 процента от ВВП. Поначалу этот показатель составлял 2,4 процента. Главной же задачй Италии является сохранить государственный долг, который превышает 130 процентов от ВВП, на нынешнем уровне, не позволив ему увеличиться. Кроме того, соглашение с Брюсселем, заключенное 19 декабря, предусматривает несколько миллиардов евро экономии на двух мерах, которые хотели реализовать итальянские власти. Это снижение пенсионного вораста и повышение минимальной зарплаты. Также в последний момент с 12 до 24 процентов был увеличен налог для некоммерческих организаций. Неудивительно, что оппозиция слева и справа нещадно критикует правительство, которое, по их утверждениям, пошло на поводу у ЕС. Оппозиция уверяет, что Евросоюз не уважает итальянские институты, а бюджет был составлен в Брюсселе. Об этом пишет Le Figaro . "Национальное объединение" (бывший Нацфронт) Марин Ле Пен начинает испытывать серьезное давление со стороны бывших членов, организовавших собственные партии и движения. Накануне европейских выборов конкуренция возрастает – ведь ультраправые делят один и тот же электорат, который в среднем составляет 25 процентов. Причем, Ле Пен буквально своими руками создала проблему, вступив в конфликт с соратниками, которые наравне с ней являлись лицом партии. Например, с суперхаризматичным и достаточно молодым Флорианом Филиппо, который несколько лет представлял точку зрения фронтистов в СМИ. Причем, Филиппо и его сторонники не стали скрывать конфликт и подробно рассказывали о своем несогласии с Марин Ле Пен еще в 2017 году. Когда у них не получилось устроить внутрипартийную дискуссию, они покинули Нацфронт и создали собственное движение, после чего последовал массовый отток фронтистов. Многие направили в офис Ле Пен письма, где объясняли свою позицию. По словам одного из бывших фронтистов, за полтора года партия потеряла от 40 до 50 процентов членов. Но скандалы на этом не завершились. Сейчас сменивший название Нацфронт требует от прежних сторонников возместить расходы, понесенные партией во время их избирательной кампании в региональные советы. Так, от одного из политиков через суд потребовали 5700 евро, хотя он отправил в "Национальное объединение" чек на эту сумму. Как все это скажется на ближайших выборах, сказать трудно. Конечно, "Национальное объединение" остается самой популярной из правых партий. Но и другие зрия времени не теряют. Об этом пишетДепутаты итальянского парламента должны спешно принять новую версию бюджета, которая поможет Риму избежать санкций со стороны Евросоюза. К такому компромиссу пришли популистские руководители страны и Еврокомиссия. Правительству пришлось отказаться от ряда трат, чтобы удержать дефицит бюджета на уровне 2,04 процента от ВВП. Поначалу этот показатель составлял 2,4 процента. Главной же задачй Италии является сохранить государственный долг, который превышает 130 процентов от ВВП, на нынешнем уровне, не позволив ему увеличиться. Кроме того, соглашение с Брюсселем, заключенное 19 декабря, предусматривает несколько миллиардов евро экономии на двух мерах, которые хотели реализовать итальянские власти. Это снижение пенсионного вораста и повышение минимальной зарплаты. Также в последний момент с 12 до 24 процентов был увеличен налог для некоммерческих организаций. Неудивительно, что оппозиция слева и справа нещадно критикует правительство, которое, по их утверждениям, пошло на поводу у ЕС. Оппозиция уверяет, что Евросоюз не уважает итальянские институты, а бюджет был составлен в Брюсселе. Об этом пишет

Эксперт Аллан Лихтман, которого СМИ называют "профессором прогнозирования" и предсказавший в 2016 году победу Дональда Трампа, теперь обещает президенту импичмент. Политика и поведение Трампа в 2019 году не изменятся, говорит Лихтман, но контроль демократов над Палатой представителей уже с 3 января в сочетании с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера приведут именно к такому результату. "Я думаю, что скорее всего он будет привлечен к ответственности", - делится своим мнением американский ученый. Разумеется, стопроцентной гарантии ухода нынешнего главы Белого дома нет. Лихтман убежден, что Трамп будет до последнего бороться за свое кресло. Однако слишком много факторов играют против него. "Если Мюллер представит какие-то разрушительные выводы, то демократическое большинство потребует импичмента. Трамп находится в серьезной опасности из-за этого расследования", - уверен эксперт. По его мнению, Мюллер огласит еще больше обвинительных заключений и раскроет еще более катастрофическую информацию, связывающую людей из ближайшего окружения президента США с Россией. "Я думаю, что у Мюллера будут очень серьезные выводы, напрямую связывающие кампанию Трампа с русскими", - добавляет Лихтман. Причем, если спецпрокурор действительно обнаружил нечто важное, то республиканское большинство в Сенате вряд ли будет прикрывать Дональда Трампа. "У них нет личной преданности Трампу. Они беспокоятся о том, чтобы противодействовать его выдвиженцам на республиканских праймериз", - объясняет ученый. "Республиканцы поддерживали Никсона до тех пор, пока доказательства не стали настолько очевидными, что он стал для них огромной обузой", - напоминает он историю 1974 года. Причем, в таком развитии событий республиканцы даже могут усмотреть выгоду. Ведь, если Трамп уйдет, то на его месте окажется вице-президент Майк Пенс, которому партия симпатизирует гораздо больше, отмечает эксперт, который уже тридцать лет известен точными прогнозами. Об этом пишетМинистерство транспорта Великобритании потратило более 100 миллионов фунтов стерлингов на паромные переправы, которые должны ослабить потенциальные проблемы в случае "жесткого" Брексита. На данный момент основная переправа находится в Дувре, но если понадобится дополнительные паромы появятся в Пуле, Портсмуте, Плимуте, Иммингеме и Феликстоу. Идея в том, что выход из ЕС без сделки приведет к увеличению пограничных проверок, и чтобы ускорить передвижение людей и продукции, возникнет потребность в дополнительных переправах и таможенных постах. Иначе, говорят британские чиновники, может произойти "задержка доставки критически важных товаров". Предполагается, что новые переправы будут эквивалентны примерно 10 процентов текущего трафика в Дувре. Правительство уже подписало контракты с французской компанией Brittany Ferries (46,6 миллионов фунтов стерлингов), датской компанией DFDS (47,3 миллиона) и британской Seaborne Freight (13,8 миллиона). Новые рейсы свяжут Роскофф и Плимут, Шербур и Пул, Гавр и Портсмут. Это на 50 процентов больше текущего графика. Оппозиция, впрочем, назвали эти действия властей "полным безумием", которые не решают проблем. "Совершенное безумие видеть, как правительство безрассудно тратит 100 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских портов к сценарию Брексита без сделки. Правительство может прекратить все в любое время, но вместо этого тратит миллионы на заключенные в последнюю минуту контракты", - заявляют оппозиционные политики. Об этом пишет