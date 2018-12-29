"Белнефтехим" анонсировал снижение цены на бензин

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«Белнефтехим» внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Об этом заявил сегодня председатель концерна Андрей Рыбаков в ходе посещения ОАО «Нафтан», со ссылкой на канал «Беларусь-1» сообщаетотметилНапомним, ранее в течение всего года цены на бензин поднимались больше 25 раз на копейку.