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"Белнефтехим" анонсировал снижение цены на бензин
Иллюстративное фото
«Белнефтехим» внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Об этом заявил сегодня председатель концерна Андрей Рыбаков в ходе посещения ОАО «Нафтан», со ссылкой на канал «Беларусь-1» сообщает
– Если фактическая стоимость барреля нефти в январе 2019 года будет сохраняться в диапазоне 52-55 долларов, рассматривается снижение цены на одну копейку для дизельного топлива и на две копейки для бензина. Также предусматривается праздничная скидочная кампания, – отметил Андрей Рыбаков.
Напомним, ранее в течение всего года цены на бензин поднимались больше 25 раз на копейку.
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На одну-две копейки.
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