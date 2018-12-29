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"Белнефтехим" анонсировал снижение цены на бензин

30.12.2018 19:20 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
На одну-две копейки.

«Белнефтехим» внес предложения по снижению цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Об этом заявил сегодня председатель концерна Андрей Рыбаков в ходе посещения ОАО «Нафтан», со ссылкой на канал «Беларусь-1» сообщает Наша Нiва.

– Если фактическая стоимость барреля нефти в январе 2019 года будет сохраняться в диапазоне 52-55 долларов, рассматривается снижение цены на одну копейку для дизельного топлива и на две копейки для бензина. Также предусматривается праздничная скидочная кампания, – отметил Андрей Рыбаков.

Напомним, ранее в течение всего года цены на бензин поднимались больше 25 раз на копейку.

 
 
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