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Так выглядит «письмо счастья». Фото с сайта gomelspring.org

Напомним, в Беларуси с 1 декабря запустили базу не занятого в экономике населения. Те, кто попал под декрет по содействию занятости населению, при этом имеет в собственности квартиры, с 1 января будут оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года — газоснабжение и теплоснабжение.В базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включены около 500 тысяч человек.Доступ к базе данных не занятых в экономике граждан, которая сейчас корректируется, может получить каждый житель Беларуси. Логин и пароль для доступа на портал выдадут бесплатно в службе «Одно окно».Ранее сообщалось, что власти не намерены рассылать письма с уведомлениями тем, кто попал в базу.— рассказывала ранее председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома