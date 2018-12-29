Фотофакт. Такого Лукашенко вы еще не видели









рассказала в эфире телеканала «Беларусь 1» пресс-секретарь президентаВ эфире показали кадр, на которомгладит собаку.- пояснила Эйсмонт. -Зрителей, однако, больше заинтересовала шапка Лукашенко. Некоторые даже предположили, что под ней он носит маску для роста волос.Шапка-колпак, действительно, необычная. Но ее тайну давно разгадала белорусская журналистка, которая давно живет в Испании.сообщила журналистка.Впрочем… Все версии имеют место быть. Так как очевидно, что на этот раз у белорусского президента на голове точно не совсем барретина. Да и что каталонской шапке в белорусских болотах делать?!