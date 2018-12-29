Девушку накачали наркотиками и совратили на новогодней вечеринке в Москве



Иллюстративное фото

По словам пострадавшей, товарищи пригласили ее на вечеринку в ночь на 29 декабря. Там ей предложили запрещенные вещества, и она согласилась, объяснив это тем, что раньше видела, как ее друзья употребляют и им становится веселее.После этого она потеряла сознание и, когда пришла в себя, осознала, что находится в апартаментах приятелей без нижнего белья. Рядом же с ней находился незнакомый мужчина, который, предположительно, на спор стянул с нее белье. Кроме этого, незнакомец заявил ей, что у них была интимная связь.Сама пострадавшая произошедшего не помнит. Она заявила, что если сексуальная связь была, то она состоялась без ее согласия.