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Почему нельзя глушить двигатель сразу после поездки?

30.12.2018 19:41 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Многим знакома ситуация, когда в вечной спешке быстро паркуешь автомобиль, выдергиваешь ключ из замка зажигания и бежишь по делам, даже не успевая вывернуть колеса прямо или прибраться в салоне. Как оказалось, такая спешка может погубить машину.

Современный двигатель очень надежен, но при условии соблюдения ряда требований к эксплуатации. Многие производители оснащают свои топовые силовые агрегаты турбонаддувом и системами непосредственного впрыска, которые требуют очень бережного отношения. Турбированные агрегаты продаются даже в массовом сегменте и ставятся на модели-бестселлеры отечественного авторынка. Кроме того, практически все дизельные моторы сейчас обладают системами наддува. А эти нежные технические устройства чувствительны к резким изменениям температуры.

При активной езде, в особенности во время резких разгонов с раскручиванием мотора до 3-4 тысяч оборотов и выше, двигатель испытывает сильные нагрузки. Его узлы нагреваются и тепло отводится за счет смазки и охлаждающей жидкости. А эти рабочие жидкости курсируют по каналам за счет функционирования помпы и масляного насоса.

Кроме того, автоматическая коробка передач тоже перегревается, когда ей приходится работать на повышенных оборотах. И в ней тоже есть масляный насос, поддерживающий правильное давление в системе и отвечающий за бесперебойную работу механики. Если мотор выключить сразу после поездки, то вместе с ним остановятся помпа и другие насосы, перекачивающие масло.

Нередко на дороге можно видеть лихачей, которые на очень дорогих и мощных машинах мечутся сквозь поток, стремительно разгоняются, обгоняют несколько автомобилей, а затем в конце этого слалома резко тормозят и ныряют на паркинг у магазина, и тут же выскакивают, чтобы купить сигарет. Это губительно для автомобиля. Такое вождение скорее для спортивного трека, оно требует и особого обхождения. Спортивные машины нельзя глушить сразу. Практически все гонщики после выполнения заездов проходят еще охлаждающий круг, чтобы дать механике снизить температуру и отдохнуть от выполненного забега на время. Насосы прокачивают масло и снимают перегревы — так же, как и охлаждающая жидкость за счет циркуляции не вскипает и отводит излишки тепла от силового агрегата и трансмиссии в радиатор.

Крайне важно в спортивных машинах перед парковкой дать охладиться и тормозам. После экстремальных циклов разгона и торможения необходимо проехать около сотни метров накатом, чтобы тормоза обдувались потоками ветра из специальных воздуховодов.

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Даже самый распространенный 1,6-литровый атмосферный агрегат без сложной турбины требует охлаждения перед глушением. Если, раскрутив такой мотор до 4 тысяч оборотов, сразу встать на месте и заглушить его, то остановившееся синтетическое масло испытает локальный перегрев и пригорит. Изменяется его структура, а вместе с ней способность правильно смазывать детали двигателя. Остановившаяся помпа перестает гонять охлаждающую жидкость, которая тоже локально вскипает и выделяет пузырьки газа в местах максимального перегрева. А эти пузырьки совсем перестают охлаждать эти участки. В итоге на раскаленной поверхности рабочих деталей и образуются нагары масла.

В общем, перед глушением мотора необходимо дать автомобилю немного поработать на холостых оборотах. Если мотор атмосферный и оснащен автоматической коробкой передач, то им требуется 10-20 секунд, чтобы хорошо охладиться. За это время можно убрать мусор в салоне, дослушать музыкальную композицию или просто собраться с мыслями. Но когда мотор имеет турбину и сложный впрыск, нужно постоять на холостых подольше. В зависимости от нагрузки на турбину требуется от 10 секунд до минуты, чтобы охладить наддув и снять перегревы в коробке. После этого можно выключать мотор и идти по делам.

 
 
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Современный двигатель очень надежен, но при условии соблюдения ряда требований к эксплуатации.
 
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