ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как Минская область будет развиваться в 2019 году? Интервью с Анатолием Исаченко

30.12.2018 20:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Минская область – второй после столицы регион по вкладу в валовой внутренний продукт. Точные цифры по 2018 году пока еще не подсчитаны, но по итогам одиннадцати месяцев удельный вес Минской области вплотную приблизился к 15 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какой прогнозируется средняя зарплата по области в 2019 году? Какие новые инвестпроекты будут реализованы? Чем завлечь туриста в Минскую область? Об этом и не только – в интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко.

Как Минская область будет развиваться в 2019 году? Интервью с Анатолием Исаченко

Ольга Коршун, СТВ:
Анатолий Михайлович, мы, конечно, хотим в первую очередь поздравить вас с наступающими праздниками.

Предновогоднее время – время дарить подарки. На ваш взгляд, какой самый большой, значимый подарок в этом году получили жители Минской области?

Как Минская область будет развиваться в 2019 году? Интервью с Анатолием Исаченко

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Вы знаете, наверное, подарки надо дарить не только к Новому году, а в принципе всегда делать людям добро и дарить подарки. Что касается жителей Минской области, в Солигорске мы открыли новую поликлинику, в Слуцке – зональный центр, Лесковке – школа, Фаниполе – детский сад. То есть в течение года мы открывали те или иные объекты, которые в принципе нужны для наших жителей, для наших людей.

Какой будет средняя зарплата по Минской области в 2019?

Ольга Коршун:
Сельское хозяйство очень активно развивается в Минской области. По некоторым показателям ваш регион традиционный лидер. Кажется, что сейчас у нас в полях ничего не происходит – снежок лежит, зима. На самом деле это не так: в хозяйствах активно готовятся к следующему году, к посевной. На какой стадии сейчас эта подготовка?

Как Минская область будет развиваться в 2019 году? Интервью с Анатолием Исаченко

Анатолий Исаченко:
Вы абсолютно правы. Кажется, что это затишье, на самом деле сегодня область уже активно готовится к посевной кампании. Мы обновили машинотракторный парк, закупили комбайны (больше 100 единиц), зерноуборочной и кормоуборочной техники порядка 70 единиц, взяли тракторы, плуги и прочую сельхозтехнику. Конечно, это будет подспорьем в наступающем году при проведении полевых работ.

Какие новые инвестпроекты реализуют в Минской области в 2019-м? Рассказывает Анатолий Исаченко

Ольга Коршун:
В вашей области есть проверенный временем ресурс: много курортных зон и много достопримечательностей. Возможно, у вас уже есть планы, как использовать такой ресурс на полную мощность?

Анатолий Исаченко:
Я думаю, для нас главным экзаменом будут Европейские игры. Мы должны показать всю свою красоту, всю природу, все достопримечательности. Чтобы люди, которые побыли у нас, приехали и рассказали: «Ах, как красиво там. Мы еще хотим съездить», и пригласили друзей, соседей, знакомых и близких. Это уже так называемая народная дипломатия.

Как Минская область будет развиваться в 2019 году? Интервью с Анатолием Исаченко

Ольга Коршун:
А вы инспектируете лично те же курортные зоны, какие-то придорожные кафе – может быть, инкогнито – чтобы знать, как обстоят дела на самом деле?

Анатолий Исаченко:
Конечно – это моя работа. Я посещаю и кафе, и предприятия, и сельскохозяйственного назначения, и промышленность. Это же моя работа. Для того, чтобы принимать какие-то решения, надо знать реальную информацию. А реальную информацию можно знать когда? Когда сам побудешь и увидишь.

Зачем председателю Миноблисполкома подарили копилку?
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минская область – второй после столицы регион по вкладу в валовой внутренний продукт. Точные цифры по 2018 году пока еще не подсчитаны, но по итогам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зачем председателю Миноблисполкома подарили копилку?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика