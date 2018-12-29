Зачем председателю Миноблисполкома подарили копилку?

Новости Беларуси. Интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко в программе «Неделя» на СТВ.





Ольга Коршун, СТВ:

На память о нашем интервью хотим подарить вам небольшой сувенир. Это копилка. Для того, чтобы в следующем году она заполнилась успешными, творческими идеями, которые принесут пользу всем жителям Минской области.





Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Спасибо. Я думаю, заполним и покажем вам в следующем году.