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Зачем председателю Миноблисполкома подарили копилку?

30.12.2018 20:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко в программе «Неделя» на СТВ.

Зачем председателю Миноблисполкома подарили копилку?

Ольга Коршун, СТВ:
На память о нашем интервью хотим подарить вам небольшой сувенир. Это копилка. Для того, чтобы в следующем году она заполнилась успешными, творческими идеями, которые принесут пользу всем жителям Минской области.

Зачем председателю Миноблисполкома подарили копилку?

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Спасибо. Я думаю, заполним и покажем вам в следующем году.

Больше подробностей интервью здесь.
 
 
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Новости Беларуси. Интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко в программе «Неделя» на СТВ. Ольга...
 
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