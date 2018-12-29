|
Какие новые инвестпроекты реализуют в Минской области в 2019-м? Рассказывает Анатолий Исаченко
Новости Беларуси. Интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Во-первых, деньги вкладываются в «Славкалий», там идет строительство нового горно-обогатительного завода. Деньги вкладываются в новое предприятие на базе Пуховичского района. Будет модернизация идти на БАТЭ, нашем предприятии. Можно называть, в принципе, наверное, любое предприятие – там те или иные подвижки идут. Потому что если человек ничего не делает (я имею в виду руководитель), значит, предприятие застывает и уходит с рынка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко в программе «Неделя» на СТВ. Ольга...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)