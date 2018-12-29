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Какие новые инвестпроекты реализуют в Минской области в 2019-м? Рассказывает Анатолий Исаченко

30.12.2018 20:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:
Минская область – такой крупный регион, где уже есть много инвестиций. В следующем году вы еще планируете привлечь несколько десятков тысяч долларов. Какие это будут новые проекты? Как они повлияют на экономику региона? Есть уже такие планы?

Какие новые инвестпроекты реализуют в Минской области в 2019-м? Рассказывает Анатолий Исаченко

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
В принципе, в область инвестированы деньги 60 стран. В следующем году мы планируем привлечь порядка 240 миллионов долларов инвестиций. Но эти деньги необходимы не только ради цифры, а для того, чтобы регион развивался.

Во-первых, деньги вкладываются в «Славкалий», там идет строительство нового горно-обогатительного завода. Деньги вкладываются в новое предприятие на базе Пуховичского района. Будет модернизация идти на БАТЭ, нашем предприятии. Можно называть, в принципе, наверное, любое предприятие – там те или иные подвижки идут. Потому что если человек ничего не делает (я имею в виду руководитель), значит, предприятие застывает и уходит с рынка.

Больше подробностей интервью здесь.
 
 
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Новости Беларуси. Интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко в программе «Неделя» на СТВ. Ольга...
 
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