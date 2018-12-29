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Какой будет средняя зарплата по Минской области в 2019?

30.12.2018 20:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:
Когда вы заступали на должность, вы сказали, что благосостояние жителей региона – это ваша первоочередная задача, ориентир. На какую среднюю заработную плату жители Минской области могут рассчитывать в следующем году? У предприятий не останется ли задолженностей по этим выплатам в 2018-м?

Какой будет средняя зарплата по Минской области в 2019?

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
По декабрю мы перейдем 1000 рублей по области (уровень средней заработной платы). Хотя объективности ради надо сказать, что есть, к сожалению, предприятия, где получают и 500 рублей, есть, где и 1500. В среднем, получается 1000. Но, вы знаете, для человека, который получает меньше, чем средняя, конечно, это неправильно.

Я думаю, все-таки наша задача на следующий год – подтянуть те слои населения, которые получают зарплату ниже средней, в целом по области.

Что касается выплаты проблемных – к сожалению, есть у нас три предприятия, с которыми мы работаем. Мы наметили план действий: что там делать и как там делать. Я думаю, эту проблему мы решим.

Больше подробностей интервью здесь.
 
 
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Новости Беларуси. Интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко в программе «Неделя» на СТВ. Ольга...
 
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