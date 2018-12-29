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Какой будет средняя зарплата по Минской области в 2019?
Новости Беларуси. Интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Я думаю, все-таки наша задача на следующий год – подтянуть те слои населения, которые получают зарплату ниже средней, в целом по области.
Что касается выплаты проблемных – к сожалению, есть у нас три предприятия, с которыми мы работаем. Мы наметили план действий: что там делать и как там делать. Я думаю, эту проблему мы решим.
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Новости Беларуси. Интервью Ольги Коршун с председателем Минского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко в программе «Неделя» на СТВ. Ольга...
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