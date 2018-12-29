Новые лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных посылках. ГТК объясняет, что изменится в 2019 году

Новости Беларуси. Долгожданная новость для любителей онлайн-шопинга: с 1 января 2019 года вступят в силу новые лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных посылках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Норма увеличена до 200 евро и 31 килограмма в месяц. Правда, при разовом получении товара стоимость посылки сохраняется на уровне 22 евро и 10 килограммов.

Это, конечно, главное нововведение для физических лиц, но далеко не единственное. Подписанный в развитие Таможенного кодекса ЕАЭС указ существенно облегчает работу экспортерам, вводит дополнительные послабления в области таможенного администрирования для белорусских резидентов СЭЗ и разрешает продавать Duty-Free товары на бортах национального перевозчика.

Об этом и не только поговорим с первым заместителем председателя Государственного таможенного комитета Владимиром Орловским.

Юлия Огнева, СТВ:

Владимир Николаевич, добрый вечер.





Владимир Орловский, первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

Добрый вечер.

Юлия Огнева:

Говорим о принятом на прошлой неделе указе. Он в развитие Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Изменения касаются как юридических лиц, так и физических. Поэтому я предлагаю разделить эти два понятия и начать с бизнеса. Какие основные изменения касательно предпринимательской деятельности?

Владимир Орловский:

Самый главный посыл указа – что для субъектов хозяйствования предусмотрены значительные упрощения в таможенном администрировании. Например, для импортеров появилась возможность упрощенного оформления товаров, следующих в их адрес на границе, с полной очисткой в транспортно-логистических центрах, которые находятся непосредственно возле границы.





Также значительные упрощения предусмотрены для тех импортеров, которые получают товары в рамках оформления по инвестиционным проектам.

Предусмотрены указом упрощения и для экспортеров, особенно для тех, кто осуществляет экспорт небольшими партиями. До 1000 евро можно оформлять без декларации.

Но самый большой пакет привилегий, если можно так сказать, конечно, для резидентов свободных экономических зон. Указ предусматривает значительные упрощения.

Кроме того, для субъектов хозяйствования значительно сократится контрольная нагрузка. Если ранее таможенные органы могли осуществлять контроль товаров после их выпуска в течение 5 лет, то сейчас за небольшим исключением такой срок составляет всего 3 года.