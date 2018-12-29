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Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?
Новости Беларуси. Подводим итоги года – из разряда несерьезных, но это совсем не значит, что незначительных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мудрено ли – заставить улыбнуться? Белорусский Халк, работа мечты и гусь, который живет на крыше (нет, в квартире). Все курьезы уходящего года – у корреспондента Дмитрия Бояровича.
«Медуза» – матранга по-сморгонски. Этот зажигательный танец пользователи соцсетей прозвали так. Видео, где парень двигается (причем с непередаваемым драйвом) под аккомпанемент оркестра, посмотрели 200 тысяч человек.
Василий Добрыйвечер, видеоблогер:
А вот это фото в 2018 облетело все СМИ. Парапланериста, который, падая, накололся на бревно, прозвали Халком. Иван Красовский и правда как супергерой комиксов – сосновый ствол в плече и не почувствовал.
Я сразу думаю: так мягко упал, всё хорошо. Думаю: ну, сейчас встану и пойду дальше. Потом что-то держит. Смотрю – полено! Разрываю кофту, а там полено в руке торчит.
В 2018-м на слуху была и самая забавная вакансия. Одна из компаний искала специалиста по просмотру… сериалов. Да, вы не ошиблись. На место с зарплатой в заветную тысячу рублей претендовало много людей.
Антон Бладик, заместитель генерального директора телекоммуникационной компании:
Кстати, специалиста на работу мечты нашли. Он приступит к обязанностям 2 января.
Следующая новость года – вот уж точно ирония судьбы. В сентябре житель Минска, будучи подшофе и думая, что возвращается к себе домой, забрел в чужую квартиру. Спящим на диване его обнаружила хозяйка. И Рязанов позавидовал бы.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Удивляли белорусов и гости. Этого немца летом успели заметить на дорогах. Губерт Вирт ехал через Беларусь на Чемпионат мира.
Чтобы успеть на первый матч, болельщик стартовал из Берлина в середине мая.
Причина такого внимания – раритетное авто. Машину Губерта прозвали «пивной бочкой». С кабиной из бочковой бани трактор выглядит экстравагантно. Общалась с авантюристом и наша съемочная группа.
Юрий Прокопенко, корреспондент СТВ:
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Статуя буренки красуется у Комаровского рынка, что очень символично. И уже стала отличным поводом для селфи.
Она просто красавица. Я очень рада, что ее здесь поставили. Здесь будет много фотосессий, и я вот пришла тоже это делать.
Вызывает улыбку и, я думаю, прекрасное настроение.
Макет памятника Николай Байрачный сделал еще три года назад.
Его работа была отобрана из десятков других. Чтобы корова получилась правдоподобной, скульптору пришлось изучить естественную среду обитания изнутри.
Николай Байрачный, скульптор, художник:
А еще белорусов в уходящем году позабавила туфелька,
Гусь
Пограничник, встретивший жену
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Белорусский Халк, работа мечты и гусь в квартире. Какие люди и события забавляли белорусов в 2018-м?
Новости Беларуси. Подводим итоги года – из разряда несерьезных, но это совсем не значит, что незначительных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мудрено ли –...
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