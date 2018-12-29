







"В столкновении пострадал только пассажир (сломал руку), но это предварительная версия. Если она получит подтверждение, что ему крупно повезло - остаться в живых после такого ДТП - это чудо. Автобус ехал пустой. Водитель легковушки с места ДТП сбежал.





Возле автомобиля обнаружены разбитые бутылки водки (к сожалению, не сфотографировал, не сработала вспышка), что дает основания полагать, что водитель был пьян.





Кстати, на данном участке, очень скользко, ели тронулся с места, гололёд. Ехал километров 40-50, пока проехал этот участок".



