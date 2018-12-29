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Белорусы неохотно жертвуют на благотворительность из-за недоверия

30.12.2018 20:46 — Разное | Партизан  
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Люди готовы жертвовать на благие цели, но, по их словам, часто не понимают, куда идут деньги. Или к ним никто не обращался с подобными просьбами.



Насколько белорусы готовы заниматься благотворительной деятельностью и доверяют ли благотворительным организациям? Сколько и на что жертвуют средств?

Белорусский Красный Крест (БОКК) и компания SATIO представили результаты исследования «Анализ рынка благотворительности и мотивов осуществления пожертвований в Беларуси», в котором приняли участие 814 респондентов – физических лиц со всех регионов страны и 332 респондента – представители малого и среднего бизнеса.

Ольга МЫЧКО, генеральный секретарь БОКК, объяснила, почему было важно провести подобное исследование:

- В Беларуси большое количество гуманитарных и благотворительных организаций, которые помогают государству решать важные социальные проблемы. Работа многих из них, в том числе БОКК, возможна в первую очередь благодаря использованию растущего гуманитарного потенциала общества. Все больше людей осознанно становятся волонтерами. Растет количество социальных проектов, реализованных по инициативе как самого населения, так и бизнес-структур. Но, чтобы двигаться дальше, нужно оперировать не только субъективными наблюдениями, поэтому мы рады, что появилась возможность проанализировать отношение людей к благотворительности, получить объективное представление о том, почему и что жертвуют или по какой причине не жертвуют жители и бизнес-сообщество Беларуси, есть ли у них доверие к благотворительным организациям.

Страновой координатор Швейцарского Красного Креста в Беларуси Татьяна ГАПЛИЧНИК дополнила:

- Важно, как показало исследование, что потенциал у рынка благотворительности есть и он недоиспользуется. Люди готовы жертвовать на благие цели, но, по их словам, часто не понимают, куда идут деньги. Или к ним никто не обращался с подобными просьбами.

Кроме того, существует понятие «экосистема благотворительности»: чем больше в той или иной стране организаций, занимающихся благотворительностью, тем активнее люди на это откликаются. Исследование указало на неразвитость такой экосистемы в Беларуси: недостаточное число и молодость организаций, занимающихся благотворительностью.

Что мешает?

В целом под благотворительностью в Беларуси понимают практически любую безвозмездную помощь – в том числе пожертвования в храмах, сборы (например, на ремонт) в школах и детских садах. Большинство предпочитает жертвовать нуждающимся напрямую, меньшая доля – через благотворительные и общественные организации.

На рынок сбора пожертвований могут влиять как положительные, так и отрицательные факторы. К отрицательным директор по развитию SATIO Владислав ШУМСКИЙ отнес некоторые правовые моменты:

- Во время исследования мы общались с представителями общественных организаций. В частности, нам рассказали о ситуации, когда, помогая многодетной семье с обустройством кухни, представителям организации пришлось уплатить еще и внушительный подоходный налог. Такие моменты благотворителями воспринимаются негативно.

То есть несовершенство правового поля не только затрудняет развитие корпоративного сегмента пожертвований, но и ограничивает возможности благотворительных организаций. Исследователи выделили 4 основные проблемы и предложили пути их решения:

1. Отсутствие налоговых льгот.

Как решить: разработать и внести в Налоговый кодекс Беларуси положение о предоставлении налоговых льгот некоммерческим организациям и получателям их помощи, а также относительно компенсаций, полученных волонтерами.

2. Сложности оформления иностранной спонсорской помощи.

Как решить: поэтапно отказаться от системы регистрации иностранной безвозмездной помощи, заменив на данном этапе разрешительный принцип регистрации на заявительный. Установить минимальный размер денежных средств и иного имущества, получаемого из-за рубежа, который не подлежит регистрации. Исключить вопросы регистрации иностранной безвозмездной помощи из компетенции Департамента по гуманитарной деятельности и передать в компетенцию налоговых органов.

3. Целевой характер помощи.

Как решить: отменить указ №300 с сохранением (при необходимости) регулирования со стороны Совета министров Республики Беларусь в отношении государственных организаций в случае безвозмездной передачи ими имущества иным лицам в виде безвозмездной помощи.

4. Невозможность вести коммерческую деятельность.

Как решить: исключить из Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» (ст. 20) запрет на право общественных объединений самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность.


Есть проблемы

Причины отказа населения от участия в благотворительности  – это личные проблемы, в первую очередь финансовые, и недоверие к благотворительным организациям. 

Если обратиться к исследованию, то деньгами предпочитают помогать в основном больным детям и сиротам, а пожилым людям - оказывать волонтерскую помощь. Бизнес чаще всего помогает больным детям, сиротам, детдомам, малоимущим и людям с инвалидностью. Крупным бизнес-компаниям неинтересно просто перечислять деньги на благотворительность: они предпочитают выбирать значимые проекты со значимыми результатами, которыми можно было бы гордиться.

Сделать мир лучше

В целом согласно данным исследования белорусы жертвуют по следующим причинам: больно чувствовать, что кто-то страдает; это способ сделать мир лучше; благотворительность напоминает, что есть люди, которым тяжелее.

Опрос показал, что благотворительностью занимаются 9 из 10 белорусов. Наиболее популярный способ – денежные пожертвования, их совершают 68% опрошенных. 52% - помогают вещами, 21% - распространяют информацию, 16% - оказывают уход, 8% - занимаются волонтерством.

Среднестатистический белорус жертвует порядка 78 рублей в год с частотой примерно 1 раз в 2,5 месяца. По мнению населения, самый удобный способ жертвовать деньги – это передавать их лично. При этом практически ни одна благотворительная организация этот способ не использует.

Что касается малого и среднего бизнеса, то средний размер пожертвований – 700 рублей за 1 раз. Оказание спонсорской помощи осуществляется около 3 раз в год. Основное условие, при котором бизнес больше участвовал бы в благотворительности, - улучшение финансового положения. На втором месте – упрощение законодательства.


Кого знают?

Из 400 благотворительных организаций реально известны (набрали более 1% упоминаний) всего 20 (менее 5% общего числа). На первом месте по известности и у населения, и у бизнеса – Белорусское общество Красного Креста.

В топ-20 организаций по объему привлекаемой безвозмездной помощи (из источников внутри страны), помимо БОКК, вошли: фонд «Шанс», Белорусский детский хоспис, «ЮниХелп», «SOS Детские деревни», Белорусское общество инвалидов, проект «Имена», «БлагоДарим», фонд «Добра ТУТ», ЮНИСЕФ, поисково-спасательный отряд «Ангел» и другие.

 
 
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Люди готовы жертвовать на благие цели, но, по их словам, часто не понимают, куда идут деньги. Или к ним никто не обращался с подобными просьбами.
 
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