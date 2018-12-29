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"Трясет, из кондиционера вода льется, а в голове салона - жара". Главный тренер минской "Юности" раскритиковал белорусский автобус

30.12.2018 20:40 — Разное | Партизан  
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Выставленный на продажу автобус минской хоккейной команды "Юность" стал одной из тем в интервью с главным тренером Михаилом Захаровым.



Если верить информации, Neoplan Megaliner Сityliner L 2017 года выпуска продается за 740 тысяч долларов. Главный вопрос, который беспокоит общественность: почему так дорого? Объясняя такой выбор транспортного средства для передвижения команды, Захаров "случайно" раскритиковал белорусского производителя, что стало предметом обсуждения в Сети.

- Ребята, ну заканчивайте вы уже про этот автобус! - возмутился Захаров во время интервью "Трибуне". - У всех клубов есть автобусы. Такой же MAN у "Немана", у "Шахтера" даже на полтора метра длиннее. Повторюсь: автобусы есть у всех, но почему-то пишут только про "Юность". Почему? Потому что красного цвета?

- Писали, что дорогой.

- Да при чем тут дорогой?! Такая цена, как и у других. Вы посмотрите в YouTube автобус СКА или ЦСКА. Особенность автобуса лишь в том, что у нас с правой стороны есть четыре или пять одиночных мест для травмированных, чтобы им комфортнее было сидеть. Мы заказали красную обивку кресел и ни копейки за это не переплатили! В автобусе туалет, кофе-машина. Но это ведь во всех автобусах. Просто ты едешь на нем, и тебя не трясет. Ты чувствуешь себя комфортно. А когда ты едешь на белорусском, то подпрыгиваешь. Тебя трясет, с кондиционера вода льется, а в голове салона - жара. Когда на улице льет дождь, в салоне можно подставлять ведра. Вот и весь сказ, - резюмировал Захаров.



 
 
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Выставленный на продажу автобус минской хоккейной команды "Юность" стал одной из тем в интервью с главным тренером Михаилом Захаровым.
 
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