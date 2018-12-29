Кровавые выборы в Бангладеш: 19 погибших, отключена связь









Об этом сообщает "Аль-Джазира".





В частности, сообщается о 10 погибших во время столкновений между сторонниками правящей партии и оппозиции, трех убитых мужчинах полицией, охранявшей избирательные урны, одном убитом оппозицией полицейском.





Насилию и столкновениям в день выборов не смогли предотвратить и принятые правительством усиленные меры безопасности - всего в стране было задействовано около 600 тыс. военных, представителей правоохранительных органов и сил безопасности.





Согласно предварительным результатам выборов, лидирует нынешний премьер-министр Шейх Хасина Вазед. В оппозиционном альянсе уже обвинили власть в массовых фальсификациях и заявили, что опровергают эти результаты, призвав к проведению новых выборов.