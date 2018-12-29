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Кровавые выборы в Бангладеш: 19 погибших, отключена связь

30.12.2018 20:29 — Разное | Партизан  
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По меньшей мере 17 человек погибли, около 20 получили ранения в результате столкновений между сторонниками правящей партии и оппозиции и нападений на силы безопасности в день выборов в Бангладеш.



Об этом сообщает "Аль-Джазира".

В частности, сообщается о 10 погибших во время столкновений между сторонниками правящей партии и оппозиции, трех убитых мужчинах полицией, охранявшей избирательные урны, одном убитом оппозицией полицейском.

Насилию и столкновениям в день выборов не смогли предотвратить и принятые правительством усиленные меры безопасности - всего в стране было задействовано около 600 тыс. военных, представителей правоохранительных органов и сил безопасности.

Согласно предварительным результатам выборов, лидирует нынешний премьер-министр Шейх Хасина Вазед. В оппозиционном альянсе уже обвинили власть в массовых фальсификациях и заявили, что опровергают эти результаты, призвав к проведению новых выборов.

 
 
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