Сидоренко о победе «Динамо» в Ярославле: Важно было подчищать перед воротами

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко после победы в Ярославле над «Локомотивом» подчеркнул, что главной задачей было акцентировать внимание на действиях в защите, сообщает пресс-служба «зубров».



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— Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Мы сегодня завершали гостевую серию. В двух предыдущих матчах не смогли набрать очки, хотя играли неплохо. В Ярославле, наконец, добились успеха. Выглядели очень достойно, особенно если учесть, что противостояли сильному сопернику. Сыграли организованно, правильно, дисциплинированно. Благодарен ребятам за то, как они выложились в этом матче. Впервые в сезоне сыграли «на ноль». Акцентировали внимание на действиях в защите. Говорили, что важно подчищать пространство перед воротами, быстро переходить из обороны в атаку. В итоге смогли удачно забросить и довести дело до победы, — сказал Андрей Сидоренко.

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов посетовал на то, что «сухие» поражения перед Новым годом становятся для ярославцев неприятной традицией.

— Наверное, у нас зарождается плохая традиция. В прошлом году 30 декабря проиграли 0:4, в этом — 0:3. В принципе, динамика положительная… А если серьезно, то мы сегодня уступили во всех компонентах. Не создали действительно опасных моментов впереди. В таких матчах надо играть «на ноль», а нам не удалось. Будем учиться, — сказал Дмитрий Квартальнов.