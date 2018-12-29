ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Надо не забивать этим голову». Юнас Энрот - о «сухаре» в Ярославле и итогах выездной серии «Динамо»

30.12.2018 21:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот после выездной победы в Ярославле поделился мыслями о поединке, первом «сухаре» и праздновании Нового года, сообщает пресс-служба «зубров».


Юнас Энрот. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Хороший матч. Не сказал бы, что мы полностью контролировали игру. Обе команды выглядели здорово. Думаю, встреча получилась достаточно равной. И «Динамо», и «Локомотив» имели моменты. Возможно, ключевым стал второй гол во втором периоде. Рады закончить год на победной ноте.

— Раньше ты говорил, что результат команды важнее личных заслуг. Но все-таки сегодня случился первый «шатаут» — думаю, он важен для тебя…

— Не особо. Всегда смотрю на картину в целом. Возможно, молодые голкиперы больше задумываются о «сухих» матчах, придают этому какое-то значение. Я же концентрируюсь на своих действиях, которые хочу постоянно улучшать и помогать команде. По ходу каких-то отрезков или периодов я не задумываюсь о «сухарях».

— Согласен, что должны были привезти из этой поездки больше очков?

— Да, в двух предыдущих матчах были близки к победе. Но надо не забивать этим голову. Сейчас важно настроиться на предстоящий поединок со СКА 4 января.

— Что думаешь о шансах на плей-офф?

— Мы продолжаем сражаться. Никогда нельзя сдаваться. Да, до восьмого места пока много очков, но надо фокусироваться на каждом отдельном матче.

— Собираешься праздновать Новый год?

— Да, хотя в Западной Европе эти празднования немного отличаются от здешних. Мы собираемся вместе с друзьями или родными, вспоминаем какие-то важные события прошедшего года. В отличие от вас не дарим подарки — это происходит на Рождество.

— Что можешь пожелать болельщикам в новом году?

— Пусть год получится действительно хорошим!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот после выездной победы в Ярославле поделился мыслями о поединке, первом «сухаре» и праздновании Нового года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сидоренко о победе «Динамо» в Ярославле: Важно было подчищать перед воротами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика