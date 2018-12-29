«Надо не забивать этим голову». Юнас Энрот - о «сухаре» в Ярославле и итогах выездной серии «Динамо»

Голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот после выездной победы в Ярославле поделился мыслями о поединке, первом «сухаре» и праздновании Нового года, сообщает пресс-служба «зубров».



Юнас Энрот. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Хороший матч. Не сказал бы, что мы полностью контролировали игру. Обе команды выглядели здорово. Думаю, встреча получилась достаточно равной. И «Динамо», и «Локомотив» имели моменты. Возможно, ключевым стал второй гол во втором периоде. Рады закончить год на победной ноте.

— Раньше ты говорил, что результат команды важнее личных заслуг. Но все-таки сегодня случился первый «шатаут» — думаю, он важен для тебя…

— Не особо. Всегда смотрю на картину в целом. Возможно, молодые голкиперы больше задумываются о «сухих» матчах, придают этому какое-то значение. Я же концентрируюсь на своих действиях, которые хочу постоянно улучшать и помогать команде. По ходу каких-то отрезков или периодов я не задумываюсь о «сухарях».

— Согласен, что должны были привезти из этой поездки больше очков?

— Да, в двух предыдущих матчах были близки к победе. Но надо не забивать этим голову. Сейчас важно настроиться на предстоящий поединок со СКА 4 января.

— Что думаешь о шансах на плей-офф?

— Мы продолжаем сражаться. Никогда нельзя сдаваться. Да, до восьмого места пока много очков, но надо фокусироваться на каждом отдельном матче.

— Собираешься праздновать Новый год?

— Да, хотя в Западной Европе эти празднования немного отличаются от здешних. Мы собираемся вместе с друзьями или родными, вспоминаем какие-то важные события прошедшего года. В отличие от вас не дарим подарки — это происходит на Рождество.

— Что можешь пожелать болельщикам в новом году?

— Пусть год получится действительно хорошим!