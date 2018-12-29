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Собчак и Виторгана застукали вместе после скандала с разводом

30.12.2018 20:53 — Разное | UDF  
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Фото: www.globallookpress.com
Отношения телеведущей и актера недавно стали объектом внимания журналистов. Пока СМИ настаивают на том, что Ксения Собчак и Максим Виторган находятся на грани развода, супруги продолжают появляться вместе на публике.

В минувшую субботу Собчак и Виторган побывали на концерте в московской консерватории. Как отмечает специальный корреспондент "Дни.ру", актер выглядел "угрюмым". Кроме того, на мероприятие он пришел без обручального кольца.

Спустя несколько часов на странице журналистки в Instagram появилась фотография из консерватории. На снимке звезда позирует вместе со своей подругой. "Прямо как в анекдоте: 2:29 ночи – а мы с @ozhelskaya в консерватории. И каждое слово тут правда! Спасибо Теодору за потрясающую ночь!", – написала Ксения Собчак. Любопытно, что в подписи она не упомянула своего супруга Максима Виторгана.


Пара пока отказывается комментировать слухи о разрыве. Недавно поклонники телеведущей все чаще стали замечать Ксению Собчак в компании Константина Богомолова. Недавно они посетили премьеру фильма Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек". Однако режиссер позднее опроверг все сообщения прессы и отправился в Берлин вместе со своей бывшей женой Дарьей Мороз.

 
 
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Отношения телеведущей и актера недавно стали объектом внимания журналистов.
 
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