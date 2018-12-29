Собчак и Виторгана застукали вместе после скандала с разводом

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В минувшую субботу Собчак и Виторган побывали на концерте в московской консерватории. Как отмечает специальный корреспондент "Дни.ру", актер выглядел "угрюмым". Кроме того, на мероприятие он пришел без обручального кольца.Спустя несколько часов на странице журналистки в Instagram появилась фотография из консерватории. На снимке звезда позирует вместе со своей подругой.– написала. Любопытно, что в подписи она не упомянула своего супругаПара пока отказывается комментировать слухи о разрыве. Недавно поклонники телеведущей все чаще стали замечать Ксению Собчак в компании. Недавно они посетили премьеру фильма"Дом, который построил Джек". Однако режиссер позднее опроверг все сообщения прессы и отправился в Берлин вместе со своей бывшей женой