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Анекдот почти воплотился в жизнь: 8 фактов о Лукашенко и картошке

30.12.2018 20:47 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Как корнеплод стал фетишем для руководителя Беларуси.

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала телеканалу «Беларусь 1», что недавно Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину несколько мешков картошки разных сортов – для драников, для пюре, для запекания и т.д.

Анекдот почти воплотился в жизнь: 8 фактов о Лукашенко и картошке

Анекдот почти воплотился в жизнь: 8 фактов о Лукашенко и картошке

UDF.BY рассказывает, как всем известный корнеплод стал фетишем для руководителя Беларуси.


В детстве выполнял трудную работу на картошке

Руководитель страны, как известно, воспитывался без отца, поэтому и работать в детстве ему приходилось много. И конечно, не обходилось без работы на полях с картошкой, «вторым белорусским хлебом».

Не так давно Александра Лукашенко при посещении родной деревни поделился двумя яркими воспоминаниями:

«Первое, когда я сам водил коня, окучивая картошку. Поле было разделено на три части. Было 12 часов дня, жара неимоверная, оводы, мухи… А потом уже я сам окучивал картошку (это второе впечатление), а младший двоюродный брат водил лошадь. Он был поменьше меня ростом, и ему все время надо было идти, держа руки вверх, — лошадь вести».


Дед Лукашенко – кем он был и что о нем говорят?

Отвечал за урожай картофеля в совхозе

В 80-х Лукашенко стал руководить совхозом «Городец» на Шкловщине, где ему, естественно, пришлось отвечать и за урожай картошки. Когда будущий президент избрался в Верховный Совет, то по воспоминаниям некоторых депутатов часто привозил на сессии в машине продукты. По всей видимости, делать подарки в виде картошки он начал еще тогда.


В народе появился анекдот о нем и картошке

Едва ли не сразу, как Лукашенко стал президентом, в народе стал ходить о нем анекдот, связанный с корнеплодом. Одна из версий анекдота такая:

«Москва. Прием в Кремле белорусского президента. Внезапно Лукашенко берет мобильный телефон и начинает говорить: да..нет..нет..нет..да..да..нет..да.. Так продолжается долгое время. Потом Лукашенко кладет трубку и говорит: ничего без батьки не могут – даже картошку перебрать!»


Анекдот почти воплотился в жизнь: 8 фактов о Лукашенко и картошке


Учил других рецепту «правильных» драников

Через время анекдот почти воплотился в жизнь. Однажды в интервью Сергею Доренко руководитель страны посетовал, что многие не умеют готовить известное белорусское блюдо:

«Я своих поваров, кстати, учил готовить драники, потому что драники готовили, и сейчас кое-кто готовит, как собачий язык. Знаете, вот, возьмешь за край драника рукой, и он болтается. Так не должно быть, драник должен хрустеть, когда ты его берешь, как корку хлеба, он должен ровненько быть».



Давал совет, как с чем и как часто есть картошку

В одном из ежегодных посланий к народу и парламенту страны Лукашенко вышел на совершенно неожиданную тему. Он дал совет, как держать себя в форме: «Зачем ты на ночь жрешь картошку с мясом? Как ты будешь спать? Не ешь с мясом, съешь с селедкой».


Через несколько лет он признался, что для соблюдения диеты ест картошку только один раз в неделю:

«Или драники, или картошку. Но если два, то надо в два раза потом отрабатывать это дело».



Превратил уборку картошки в президентскую церемонию

Точно неизвестно, всегда ли в качестве президента Лукашенко лично занимался уборкой урожая картофеля. Но в 2014 году он едва ли не в впервые сделал это на территории резиденции «Дрозды» под камеры журналистов, мгновенно попав в центр внимания белорусских и мировых СМИ.

Анекдот почти воплотился в жизнь: 8 фактов о Лукашенко и картошке

2014 год. Фото: president.gov.by

С тех пор жителям страны ежегодно демонстрируют, как руководитель Беларуси копается в земле. Интересна эволюция компании помощников Лукашенко в этом ответственном деле: сначала на первых ролях были старые соратники-мужчины, но затем их постепенно стали вытеснять молодые девушки.

Анекдот почти воплотился в жизнь: 8 фактов о Лукашенко и картошке

2018 год. Фото: president.gov.by


Утверждал, что «на нефти столько не заработаешь, сколько на картошке»

Об этом Лукашенко как-то заявил руководителям Гродненской области:

«Посмотрите, как мы начали работать, когда построили хранилища по овощам, фруктам и картошке. Мы в них заложили продукцию, видим - цена не та, ждем, цена в два-три раза выше стала - начали продавать. И рентабельность 70% и выше. На нефти столько сегодня не заработаешь. 70% рентабельность картофеля там, где нормально возделывается».



До Путина дарил картошку телеведущим и президенту Грузии

Предыдущий президент Грузии Георгий Маргвелашвили рассказывал, как посадил на своем участке картошку, подаренную Лукашенко, но результатом остался несколько разочарован: «Я ее вырастил. Но не такую хорошую, как у президента».

По всей видимости, Лукашенко отреагировал на это заявление и как-то помог коллеге. В прошлом году Маргвелашвили уже был доволен. Он даже выложил в Фейсбук фотоотчет и поблагодарил белорусских друзей: с одного мешка корнеплода получил шесть.

Анекдот почти воплотился в жизнь: 8 фактов о Лукашенко и картошке

Фото: Facebook

Известен также случай, когда Лукашенко поздравил со свадьбой мешком картошки ведущих телеканала «Беларусь 1» Сергея Гусаченко и Ольгу Макей.

Анекдот почти воплотился в жизнь: 8 фактов о Лукашенко и картошке

Фото: kp.by

 
 
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