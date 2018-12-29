Царь, гоняющий резинку

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Красная площадь. Сегодняшний вечер. В Мавзолее – Ильич. В красной стене и рядом с ней – кладбище. Звезды на башне. Куранты. Брусчатка. Место военных парадов. В том числе и 7 ноября 1941 года. Здесь бросали знамена побежденной страны. Лобное место. Минин и Пожарский. Собор.И здесь же – залитый каток, на котором сегодня «царь» Путин на фоне символов российского и советского государства, гоняет в хоккейном матче по льду резинку вместе с министром Шойгу и хоккеистами прошлого – Касатоновым, Фетисовым, Буре.И, как всегда, забивает. Почему подданным не забить?И почему не погонять?Тяжело поработал в уходящем 2018-м. Повысил пенсионный возраст, налоги, обновился на «выборах», поскрипалил у бриттов.Теперь можно отдохнуть. Здравствуй, Год свиньи!Но, все-таки, это не по-царски. Гонять резинку на коньках. Царские забавы других – соколиная охота, катание на тройках с бубенцами, шуба с царского плеча верным холопам. Что-нибудь из этого набора.Настоящие цари по льду резину не гоняют. А «наш» гоняет, потому что он «царь ненастоящий». Из хоккейной «ночной лиги». Там у него хорошо получается, потому что ему там поддаются. До тех пор, пока он через красную стенку работает самым главным.