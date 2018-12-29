ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Царь, гоняющий резинку

30.12.2018 20:12 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: АР
Очень смешалось все наверху. И опростилось.

Красная площадь. Сегодняшний вечер. В Мавзолее – Ильич. В красной стене и рядом с ней – кладбище. Звезды на башне. Куранты. Брусчатка. Место военных парадов. В том числе и 7 ноября 1941 года. Здесь бросали знамена побежденной страны. Лобное место. Минин и Пожарский. Собор.

И здесь же – залитый каток, на котором сегодня «царь» Путин на фоне символов российского и советского государства, гоняет в хоккейном матче по льду резинку вместе с министром Шойгу и хоккеистами прошлого – Касатоновым, Фетисовым, Буре.

И, как всегда, забивает. Почему подданным не забить?

И почему не погонять?

Тяжело поработал в уходящем 2018-м. Повысил пенсионный возраст, налоги, обновился на «выборах», поскрипалил у бриттов.

Теперь можно отдохнуть. Здравствуй, Год свиньи!

Но, все-таки, это не по-царски. Гонять резинку на коньках. Царские забавы других – соколиная охота, катание на тройках с бубенцами, шуба с царского плеча верным холопам. Что-нибудь из этого набора.

Настоящие цари по льду резину не гоняют. А «наш» гоняет, потому что он «царь ненастоящий». Из хоккейной «ночной лиги». Там у него хорошо получается, потому что ему там поддаются. До тех пор, пока он через красную стенку работает самым главным.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очень смешалось все наверху. И опростилось.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новые лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных посылках. ГТК объясняет, что изменится в 2019 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика