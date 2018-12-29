Жизнь в долг. Белорусы установили очередной рекорд по займам у банков



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

статистика

Напомним, отметку в 10 миллиардов рублей белорусы преодолели еще в июне этого года, а отметку в 11 миллиардов рублей — в ноябре.Долги физлиц по потребительским кредитам на 1 декабря увеличились до 4 миллиардов 276,6 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 4 миллиарда 168,1 миллиона рублей.Займы на финансирование недвижимости на начало этого месяца преодолели отметку в 7 миллиардов рублей. На начало ноября эта сумма составляла 6 миллиардов 999,8 миллиона рублей, а на начало декабря — 7 миллиардов 107,4 миллиона рублей.Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая новые правила выдачи банками займов населению. Теперь банки считают для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки.С 29 октября в Беларуси внесли изменения в Банковский кодекс. К примеру, банки теперь не могут в одностороннем порядке изменить процентные ставки по выданным кредитам, а также навязать клиенту дополнительную услугу, не предоставив клиенту право выбора.